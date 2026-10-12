Atina je početkom oktobra otišla u Milano, gdje će nastaviti školovanje, a sa njom je tada otputovala i Jelena koja je bila u potrazi sa stanom za mezimicu.
Starija ćerke Jelene Karleuše i Duška Tošića, Atina odselila se iz Srbije zbog studija, a pjevačica je sada progovorila o troškovima.
Živi sa cimerkom
Sada je otkrila da je Atina našla cimerku, i da su nekretninu iznajmili.
Pogledajte Atinine slike iz Milana:
Plaćaju 90.000€ fakultet, a Atina ide bicikom: Karleuša šokirala istinom o troškovima za školovanje ćerke
"Ona ima cimerku s kojom dijeli troškove stana, mi smo stan iznajmili, nismo kupili, nećemo da lažemo narod, jer odakle nama te pare? " rekla je Jelena Karleuša i dodala:
"Ne, stan je iznajmljen, ona ima cimerku i dijelimo troškove."
Na fakultet biciklom
Jelena je dodala da je njena ćerka skromna, i da u gradu mode živi skromno, te da na fakultet ide bicikolm.
"Skromno, ide biciklom i tako" rekla je Jelena u podcastu "Estredne Leksikon".
Evo i kako to izgleda, Duško Tošić je podijelio kadrove zajedničke vožnje biciklama u Milanu:
Plaćaju 90.000€ fakultet, a Atina ide bicikom: Karleuša šokirala istinom o troškovima za školovanje ćerke
Za školovanje izdvojili 90.000 eura
Kako se šuška, porodica je za Atinino školovanje izdvojila čak 90.000 eura! Poznato je da Duško ne štedi novac kada su njegove naslednice u pitanju, a nedavno je samo za njihovu proslavu rođendana izdvojio oko 50.000 eura.
Prisjetimo se:
Plaćaju 90.000€ fakultet, a Atina ide bicikom: Karleuša šokirala istinom o troškovima za školovanje ćerke
"Plašim se za njenu bezbijednost"
Podsjetimo, Jelena Karleuša je nedavno govorila o školovanju svoje ćerke Atine, kada je priznala da se plaši za njenu bezbijednost u Milanu.
"Jako se plašim! Mislim da je situacija u Evropi uzela maha. To da više nemamo jasne razlike, ni u polu, ni u rasi... Ni u kakvom opredjeljenju, da možeš da budeš i mačka i pas ako želiš, to se meni ne sviđa. Taj ekstremeni liberalizam koji je od Evrope i Amerike napravio nebezbjedni haos za sve, pogotovo za mlade, to mi se nikako ne sviđa " rekla je Jelena i dodala:
" Atina je već jako talentovana za modu, već je počela da komentariše stajlinge. Ima jako dobar ukus i mislim da će se to sve tek iskristalisati u Milanu. Ona je potpuno drugačija od mene, svedena, classy i što da ne, malo mama da se ugleda na nju " rekla je Karleuša.
Poslušajte:
(Telegraf / MONDO)