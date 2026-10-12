Atina je početkom oktobra otišla u Milano, gdje će nastaviti školovanje, a sa njom je tada otputovala i Jelena koja je bila u potrazi sa stanom za mezimicu.

Izvor: Instagram printscreen / atinatossic

Starija ćerke Jelene Karleuše i Duška Tošića, Atina odselila se iz Srbije zbog studija, a pjevačica je sada progovorila o troškovima.

Živi sa cimerkom

Sada je otkrila da je Atina našla cimerku, i da su nekretninu iznajmili.

Pogledajte Atinine slike iz Milana:

"Ona ima cimerku s kojom dijeli troškove stana, mi smo stan iznajmili, nismo kupili, nećemo da lažemo narod, jer odakle nama te pare? " rekla je Jelena Karleuša i dodala:

"Ne, stan je iznajmljen, ona ima cimerku i dijelimo troškove."

Na fakultet biciklom

Jelena je dodala da je njena ćerka skromna, i da u gradu mode živi skromno, te da na fakultet ide bicikolm.

"Skromno, ide biciklom i tako" rekla je Jelena u podcastu "Estredne Leksikon".

Evo i kako to izgleda, Duško Tošić je podijelio kadrove zajedničke vožnje biciklama u Milanu:

Za školovanje izdvojili 90.000 eura

Kako se šuška, porodica je za Atinino školovanje izdvojila čak 90.000 eura! Poznato je da Duško ne štedi novac kada su njegove naslednice u pitanju, a nedavno je samo za njihovu proslavu rođendana izdvojio oko 50.000 eura.

Prisjetimo se:

Vidi opis Plaćaju 90.000€ fakultet, a Atina ide bicikom: Karleuša šokirala istinom o troškovima za školovanje ćerke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

"Plašim se za njenu bezbijednost"

Podsjetimo, Jelena Karleuša je nedavno govorila o školovanju svoje ćerke Atine, kada je priznala da se plaši za njenu bezbijednost u Milanu.

"Jako se plašim! Mislim da je situacija u Evropi uzela maha. To da više nemamo jasne razlike, ni u polu, ni u rasi... Ni u kakvom opredjeljenju, da možeš da budeš i mačka i pas ako želiš, to se meni ne sviđa. Taj ekstremeni liberalizam koji je od Evrope i Amerike napravio nebezbjedni haos za sve, pogotovo za mlade, to mi se nikako ne sviđa " rekla je Jelena i dodala:

" Atina je već jako talentovana za modu, već je počela da komentariše stajlinge. Ima jako dobar ukus i mislim da će se to sve tek iskristalisati u Milanu. Ona je potpuno drugačija od mene, svedena, classy i što da ne, malo mama da se ugleda na nju " rekla je Karleuša.

Poslušajte:

Pogledajte 01:16 Jk zabrinuta zbog Atinine selidbe u Milano: Zbog ovoga je posebno uznemirena Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(Telegraf / MONDO)