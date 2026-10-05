Atina Tošić krenula je na prestižni fakultet u Milanu, a sada je na mrežama pokazala i svoje izdanje.

Izvor: instagram/atinatossic

Ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, Atina Tošić, započela je novo životno poglavlje, te je otpočela studije mode na jednom prestižnom univerzitetu u Milanu.

Nakon uspješno zavrešene prve nedelje, Karleušina ćerka se oglasila putem Instagrama.

"Završena prva nedelja fakulteta", napisala je Atina i uslikala svoj stajling za školu.

Izvor: instagram/atinatossic

Atina je tom prilikom obukla krem komplet uz koji je ponela Chanel tašnu i baletanke, a njen autfit košta preko 20.000 eura.

Za školovanje izdvojili 90.000 eura?!

Kako se šuška, Atina je upisala prestižni univezitet u Milanu, koji se bavi modom, a porodica je za to izdvojila čak 90.000 eura!

Poznato je da Duško Tošić ne štedi novac kada su njegove naslednice u pitanju, a nedavno je samo za njihovu proslavu rođendana izdvojio oko 50.000 eura, dok stan u prijestonici mode plaćaju čak 5.000 eura mjesečno.

Podsjetite se i kako je izgledala proslava rođendana:

Vidi opis Karleušina ćerka se slikala u autfitu za školu od 20.000 €: Završila prvu nedelju fakulteta pa se pohvalila (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20