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Karleušina ćerka se slikala u autfitu za školu od 20.000 €: Završila prvu nedelju fakulteta pa se pohvalila (Foto)

Karleušina ćerka se slikala u autfitu za školu od 20.000 €: Završila prvu nedelju fakulteta pa se pohvalila (Foto)

Autor Jelena Sitarica
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Atina Tošić krenula je na prestižni fakultet u Milanu, a sada je na mrežama pokazala i svoje izdanje.

Karleušina ćerka se slikala u autfitu za školu od 20.000 €: Završila prvu nedelju fakulteta pa se po Izvor: instagram/atinatossic

Ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, Atina Tošić, započela je novo životno poglavlje, te je otpočela studije mode na jednom prestižnom univerzitetu u Milanu.

Nakon uspješno zavrešene prve nedelje, Karleušina ćerka se oglasila putem Instagrama.

"Završena prva nedelja fakulteta", napisala je Atina i uslikala svoj stajling za školu.

Izvor: instagram/atinatossic

Atina je tom prilikom obukla krem komplet uz koji je ponela Chanel tašnu i baletanke, a njen autfit košta preko 20.000 eura.

Za školovanje izdvojili 90.000 eura?!

Kako se šuška, Atina je upisala prestižni univezitet u Milanu, koji se bavi modom, a porodica je za to izdvojila čak 90.000 eura!

Poznato je da Duško Tošić ne štedi novac kada su njegove naslednice u pitanju, a nedavno je samo za njihovu proslavu rođendana izdvojio oko 50.000 eura, dok stan u prijestonici mode plaćaju čak 5.000 eura mjesečno.

Podsjetite se i kako je izgledala proslava rođendana:

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Izvor: MONDO

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Tagovi

atina tošić

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