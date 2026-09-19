Nakon rođendanske proslave, Atina Tošić je sa ocem otišla u Milano da pronađe smještaj za studije.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Nasljednica Jelene Karleuša i bivšeg fudbalera Duška Tošića, Atina Tošić, nedavno je proslavila svoj 18. rođendan o kom ne prestaje da se priča, a potom je otišla sa ocem u Milano, kako bi pronašli smještaj gde bi boravila tokom studija u Italiji.

Osim što je riješila da promijeni destinaciju, Atina se odlučila i na promjenu imidža. Jelenina nasljednica se pohvalila novom bojom kose, te iako je na rođendanu plenila nježnom plavom nijansom, sada je postala atraktivna brineta.

Pogledajte kako sada izgleda:

Ona je na društvenim mrežama podijelilla fotografiju promjene, a mnogi su ostali oduševljeni njenom transformacijom.

90.000 eura za tri godine studiranja

Podsjetimo, prema javno dostupnim podacima na internetu, godišnja školarina na ovom institutu za studente koji dolaze iz zemalja van Evropske unije iznosi 25.800 eura, dok se za upis dodatno plaća 4.000 eura. Upisnina se, prema podacima ustanove, plaća svake godine.

Ovako je Atina izgledala na rođendanu:

Vidi opis Atina Tošić u potpuno novom izdanju: Karleušina ćerka promijenila izgled pred preseljenje u Milano (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

To znači da bi jedna godina studija, prema trenutno objavljenim cijenama na sajtu fakulteta, koštala 29.800 eura.

Program traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova, a diploma je priznata u okviru italijanskog sistema visokog obrazovanja.

Dakle, ukoliko bi Atina pohađala program u ovom cenovnom rangu, porodica bi za njeno trogodišnje školovanje mogla da izdvoji skoro 90.000 eura, i to bez troškova stanovanja, hrane, prevoza i svakodnevnog života u Milanu.

Luksuzni stan

Oni su se odlučili za jedan stan u blizini univerziteta koji će Atina pohađati. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pa su svega 10 minuta vožnje automobilom udaljeni od čuvenog Duoma i Ulice Montanapoleone, gdje sve vrvi od luksuznih butika i šopinga.

Izvor: Kurir/ MONDO