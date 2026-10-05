Otkriveno koliko Karleuša i Tošić plaćaju stan u Milanu: Atina živi na luks lokaciji, a kirija astronomska

Ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića našla stan u Milanu gdje će studirati modni mendžment

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Ćerka Jelene Karleuše Atina Tošić započinje novo životno poglavlje u Italiji, gdje je nedavno upisala studije modnog menadžmenta, a već je obezbijedila i luksuzni stan u jednoj od najprestižnijih četvrti u Milanu.

Prema riječima dobro obaviještenog izvora, mjesečna kirija za stan iznosi oko 5.000 eura, što dodatno govori o standardu života koji će Atina imati tokom studija.

"Stan je u jednoj od najtraženijih zona u Milanu. Bezbijednost, blizina fakulteta i kompletna infrastruktura bili su ključni. Jelena je željela da Atina ima najbolje moguće uslove, jer je u pitanju važan period njenog života i obrazovanja", navodi izvor.



Atina je, kako se dalje saznaje, prethodno pohađala internacionalnu školu, gdje je stekla vrhunsko obrazovanje i perfektno usavršila engleski jezik, što joj je znatno olakšalo upis na prestižne studije u inostranstvu.

"Ona je od malih nogu bila okrenuta jezicima i obrazovanju. Završila je internacionalnu školu, gdje je engleski govorila kao maternji jezik, što joj je otvorilo mnoga vrata kada su u pitanju studije u inostranstvu".

Školarina za trogodišnje studije na ovom univerzitetu iznosi oko 90.000 eura, što dodatno potvrđuje da je riječ o jednoj od najprestižnijih obrazovnih institucija u Evropi.

“To jeste ozbiljna investicija, ali porodica na to gleda kao na ulaganje u Atininu budućnost. Ona je već pokazala interesovanje za modu i dizajn, i svi vjeruju da je Milano idealno mjesto da razvije svoj potencijal", zaključuje izvor.

(Informer,MONDO)