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Region bruji o Jakovu Jozinoviću, a evo šta on radi za to vrijeme: Uz njega pjevačica koju su zabranjivali u Hrvatskoj

Region bruji o Jakovu Jozinoviću, a evo šta on radi za to vrijeme: Uz njega pjevačica koju su zabranjivali u Hrvatskoj

Autor Dragana Tomašević
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Juče se društvenim mrežama širio snimak Jakova Jozinovića dok pjeva pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Tompsona.

Region bruji o Jakovu Jozinoviću, a evo šta on radi za to vrijeme Izvor: Instagram

Mladi pjevač iz Vinkovaca Jakov Jozinović, napravio je pometnju na domaćoj muzičkoj sceni serijom koncerata u Sava centru i zakazanom beogradskom Arenom, a juče i na društvenim mrežama zbog jednog snimka.

Jozinović se našao na meti oštrih kritika korisnika društvene mreže "X" nakon što je isplivao snimak na kom pjeva pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Tompsona.

Pogledajte kako Jakov izvodi Tompsonovu pjesmu:

 Nije trebalo dugo da krenu komentari "hrani pseto da te ujede", a dok je trajala bura zbog snimka koji je navodno nastao prošle godine, Jakov je imao nastup.

Juče ja u Zagrebu nastupala Jasna Zlokić, jedna od najpopularnijih pjevačica u regionu osamdesetih godina, koja je izvela stare numere "Skitnica", "Ja sam ti jedini drug" i "Vela Luka", a u jednom trenutku joj se na bini pridružio i Jozinović.

Zlokić i Jozinović su pred zagrebačkom publikom izveli "Ljude poput nas", duetskupesmu koju su nedavno zajedno objavili, piše Index.hr.

Ko je Jasna Zlokić?

Pjevačica Jasna Zlokić bila je jedna od najvećih zvezda u region osamdesetih. Njen hit "Skitnica" vrtio se na svim radio stanicama, i pevao na svakoj proslavi, a njoj su prognozirali dugu i bogatu karijeru.

Izvor: HRT TV/screenshot

U muzičke vode ušla je kao tinejdžerka, a već je 1974. godine osvojila titulu Prvog glasa Dubrovnika.

Međutim, titulu jedne od najvoljenijih pjevačica izgubila je nakon ogromnog skandala zbog kog je bila zabranjena na radio stanicama sve do 1990. godine.

Sve se desilo kada je izdala pjesmu "Pismo", a numera je preko noći postala epicentar kontroverze koja je zahvatila ne samo muzičke krugove već i širu javnost. Navodno, tekst pjesme je bio inspirisan ljubavnom aferom koja je uključivala poznatog političara i njegovu ljubavnicu.

Izvor: Printscreen/YouTube


Ta asocijacija izazvala je veliko negodovanje tadašnjih društvenih struktura, koje su bile izuzetno osjetljive na ovakve skandale.

Nije prošlo dugo pre nego što su vlasti odlučile da zabrane emitovanje jpesme, što je ozbiljno ugrozilo Jasninu karijeru.

Ta zabrana je uticala na njeno povlačenje sa scene, a pre nekoliko godina je doživela da nastupi kao predgrupa 50 Centu kada je nastupao u Hrvatskoj, a sada i da zapjeva sa Jakovom.

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Jakov Jozinović

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