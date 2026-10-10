Jakov Jozinović u centru je skandala nakon snimka na kome pjeva "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Tompsona.
Hrvatski pjevač Jakov Jozinović ponovo je podigao prašinu u regionu snimkom na kom izvodi pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Tompsona. Iako je u pitanju snimak koji nije aktuelan, on nije iz tako daleke prošlosti, jer je nastao prošle godine - početkom maja 2025.
Proustaški pjevač Marko Perković Tompson, najveća muzička zvijezda Hrvatske, u toj pesmi se obraća kroz stihove mladih generacijama Hrvata i poručuje im da ne zaborave ratna dešavanja iz devedesetih i raspada Jugoslavije.
"Ti si rođen, sine, u vrijeme slobode
Rasti da je braniš kad ti stari ode."
Pogledajte snimak Jakova kako izvodi Tompsonovu pjesmu:
ajmo sad jedna zabranica brzinska, pa pevaj svojoj mami na uvo https://t.co/Wlm8J1gmvC— (@muskarac_koji)October 10, 2026
Zbog proustaških poruka Tompsonovih pjesama i njegovih hitova u Hrvatskoj koji se odnose na ratna dešavanja, u Srbiji je očekivano veliku pažnju izazvao snimak Jakova Jozinovića kako izvodi jednu od tih pjesama.
Među stihovima koji su privukli najviše pažnje izdvajaju se i sledeći redovi u kojima se spominju Vukovar, Mostar, Lika, Dubrovnik, Zadar i Šibenik:
"Pitaj Dunav sta je bilo oko Vukovara
I Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara
Je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala
To upitaj milo moje putem do Mostara
Putem do Mostara"
"Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara": Jakov pjevao Tompsonovu pjesmu o devedesetima