"Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara": Jakov pjevao Tompsonovu pjesmu o devedesetima

Jakov Jozinović u centru je skandala nakon snimka na kome pjeva "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Tompsona.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović ponovo je podigao prašinu u regionu snimkom na kom izvodi pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Tompsona. Iako je u pitanju snimak koji nije aktuelan, on nije iz tako daleke prošlosti, jer je nastao prošle godine - početkom maja 2025.

Proustaški pjevač Marko Perković Tompson, najveća muzička zvijezda Hrvatske, u toj pesmi se obraća kroz stihove mladih generacijama Hrvata i poručuje im da ne zaborave ratna dešavanja iz devedesetih i raspada Jugoslavije.

"Ti si rođen, sine, u vrijeme slobode

Rasti da je braniš kad ti stari ode."

Pogledajte snimak Jakova kako izvodi Tompsonovu pjesmu:

ajmo sad jedna zabranica brzinska, pa pevaj svojoj mami na uvo https://t.co/Wlm8J1gmvC — (@muskarac_koji)October 10, 2026

Zbog proustaških poruka Tompsonovih pjesama i njegovih hitova u Hrvatskoj koji se odnose na ratna dešavanja, u Srbiji je očekivano veliku pažnju izazvao snimak Jakova Jozinovića kako izvodi jednu od tih pjesama.

Među stihovima koji su privukli najviše pažnje izdvajaju se i sledeći redovi u kojima se spominju Vukovar, Mostar, Lika, Dubrovnik, Zadar i Šibenik:

"Pitaj Dunav sta je bilo oko Vukovara

I Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara

Je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala

To upitaj milo moje putem do Mostara

Putem do Mostara"