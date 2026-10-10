Operisana Anđela Đuričić: Nakon intervencije se vratila u "Elitu", poznato u kakvom je stanju

Anđela Đuričić se vratila u rijaliti 'Elita' nakon operacije, izazvavši brojne komentare među cimerima.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Anđela Đuričić pre nekoliko dana nakratko je napustila rijaliti "Elita". Dosta se spekulisalo o razlozima njenog izlaska, a ona se danas vratila u Bijelu kuću i otkrila da je imala operaciju.

Na mrežama su se proširile spekulacije o razlozima njenog odsustva, a mnogi su tvrdili da je riječ o unapred dogovorenom izlasku radi manjeg zahvata. Sada se pojavio snimak na mrežama zabilježio je trenutak kada Anđela Đuričić ponovo prolazi kroz vrata Bijele kuće

Njen ulazak odmah je privukao pažnju cimera, izazvavši različite reakcije i pokrenuvši novi talas komentara među učesnicima.

Ona je na pitanje jednog od cimera da li je imala operaciju odgovorila potvrdno, međutim nije otkrila kakvu intervenciju je imala, a zatim dodala:

"Samo da se malo povratim i biću okej".

Podsjetimo, njoj je oproštajnu žurku napravio njen bivši dečko Nenad Marinković Gastoz, koji je i zaplakao.

"Ne znam šta da napišem i kojim riječima da se zahvalim svima koji ste se potrudili da mi uljepšate prethodnu noć! Hvala mom Gastozu koji se potrudio sve da vas okupi na jednom mjestu! Hvala svakom od vas što ste samo sa svojim dolaskom ispunili meni veče, a život vašim prisustvom! Moja sreća je imati sve vas oko sebe! Hvala Snupiju i Lilici što su izdržali još jednom moje slikanje ( iako izgledaju kao naterani ) Volim vas ljudi moji! Neki ljudi su mi falili, jer nisu bili u prilici da dođu ali i njih mnogo volim", napisala je Anđela.

Izvor: Blic / MONDO