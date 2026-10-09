Anđela Đuričić je iznenada i u tajnosti izvedena iz Šimanovaca posle žurke, i svi se pitaju šta je razlog njenog napuštanja rijalitija.
Takmičarka "Elite 10" Anđela Đuričić iznenada je u potpunoj tajnosti izvedena sa imanja u Šimanovcima nakon žurke u utorak, što je izazvalo brojne spekulacije u javnosti. Voditelj Milan Milošević sada je saopštio informacije o njenom povratku pred kamere.
Izlazak Anđele Đuričić iz rijalitija odigrao se van uobičajene procedure i bez znanja većine takmičara u Beloj kući. Dok su se zadrugari bavili dešavanjima nakon burne večeri, Anđela je napustila imanje.
Šta se dešava sa Anđelom Đuričić? U tajnosti hitno izvedena iz Elite, sad se bitna osoba sa Pinka oglasila
Anđela Đuričić
Anđela Đuričić Elita 10
Anđela Đuričić Elita 10
Anđela Đuričić Elita 10
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Dača otkrio šta se desilo
Pravu istinu o njenom odsustvu obelodanio je cimer Dača Virijević, koji je otkrio da je rijaliti učesnica morala hitno da izađe iz Šimanovaca zbog ljekarske intervencije i hospitalizacije.
Šta se dešava sa Anđelom Đuričić? U tajnosti hitno izvedena iz Elite, sad se bitna osoba sa Pinka oglasila
Ivan Marinković Dača Virijević Elita 10
Anđela Đuričić Elita 10
Anđela Đuričić Elita 10
Anđela Đuričić Elita 10
Ivan Marinković Dača Virijević Elita 10
Milan Milošević najavio njen povratak u emisiju
Ovu situaciju prokomentarisao je i voditelj Milan Milošević tokom emisije "Gledanje snimaka", istakavši da se čeka njen povratak kako bi raščistila sve nedoumice.
Milan je pred kamerama poručio da jedva čeka da se Anđela vrati na imanje kako bi dala odgovore na goruća pitanja i teme koje su ostale otvorene tokom njenog odsustva, čime je potvrdio da se učesnica vraća.
Gastoz se ne oglašava
Zanimljivo je da se njen bivši dečko Nenad Marinković Gastoz uopšte nije oglašavao povodom njenog iznenadnog napuštanja rijalitija i hospitalizacije, što je svima privuklo pažnju.
Za sada nema više zvaničnih informacija o samoj intervenciji, kao ni o tačnom datumu kada će se Anđela Đuričić ponovo useliti u Bijelu kuću.
Pogledajte slike Anđele i Gastoza pred njen ulazak u Elitu:
Šta se dešava sa Anđelom Đuričić? U tajnosti hitno izvedena iz Elite, sad se bitna osoba sa Pinka oglasila
(Kurir / MONDO)