Anđela je iznenada danas izvedena iz Elite.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Iako se Veliki šef nije zvanično oglasio, Ivan Marinković i Dača Virijević su tokom razgovora u dvorištu Bijele kuće otkrili da je Anđela Đuričić napustila "Elitu 10".

Iz njihovog razgovora se može shvatiti da ni oni ne znaju razlog zbog kog je Đuričićeva napustila rijaliti, ali je Dača otkrio da misli da je u pitanju odlazak na operaciju.

Vidi opis Anđela Đuričić napustila "Elitu 10": Ukućani u šoku nakon saznanja, svi se pitaju da li se vraća Ivan Marinković Dača Virijević Elita 10 Anđela Đuričić Elita 10 Anđela Đuričić Elita 10 Anđela Đuričić Elita 10 Ivan Marinković Dača Virijević Elita 10 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 5 / 5

- Anđela se još nije vratila - rekao je Dača.

- Nije još? - začuđeno je pitao Ivan.

- Mislim da je nešto zdravstveno, neku sitnicu da operiše - rekao je Dača.

I dok se mnogi pitaju da li će se Anđela vratiti u Bijelu kuću, prisetimo se da je i ranijih godina napuštala rijaliti zbog suđenja.

O njenom učešću u Eliti 10 oglasio se i njen bivši, Zvezdan Slavnić, koji je žestoko opleo po njoj i njenom učešću, pa se dotakao i odnosa sa Filip Carem i Gastozom.

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