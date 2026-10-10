"Počeo je da me targetira još kao klinku": Karleuša iznela šokantne tvrdnje o Arkanu, dotakla se osvete Ceci

Jelena Karleuša otvorila je temu sukoba sa Svetlanom Cecom Ražnatović, govoreći o prošlim nepravdama i svojoj odluci da ne uzvraća.

Izvor: Pink

Jelena Karleuša ponovo je privukla pažnju javnosti izjavama o dugogodišnjoj suparnici Svetlani Ceci Ražnatović. Gostujući u jednom podkastu, pjevačica se osvrnula na sukob koji traje decenijama, a govorila je i o konfliktu koji je, kako tvrdi, imala sa Cecinim pokojnim suprugom Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Karleuša je otvoreno govorila o periodu kada je tek započinjala karijeru, ističući da se još kao veoma mlada suočila sa neprijatnim situacijama. Posebno je naglasila da je danas u drugačijoj poziciji i da, uprkos svemu što se dogodilo, ne želi da uzvrati istom mjerom.

„Svetlana je bila na jednoj strani, sa pravim kriminalcem, nekim ko je svjetski poznato ime u tom svijetu. Ja sam imala jedan konflikt sa njim, sa Arkanom, kad je on mene počeo da targetira jedva punoljetnu, još kao klinku. Što se tiče Svetlane Ražnatović, završilo se onog momenta kada sam ja mogla da joj vratim za svo zlo i sve loše što mi je uradila. Ja sam odlučila da neću, iznad toga sam, sad sam u poziciji da mogu mnogo da joj vratim, ali neću“, rekla je Jelena.

"Mogu mnogo da joj vratim, ali neću"

Ovim izjavama Karleuša je ponovo pokrenula priču o jednom od najpoznatijih sukoba na domaćoj estradi, koji već godinama privlači pažnju javnosti.

Iako su njihove nesuglasice odavno poznate, pjevačica je ovog puta naglasila da je, kako tvrdi, imala priliku da uzvrati Ceci za ono što smatra nepravdom iz prošlosti, ali je odlučila da to ne učini.

Svojim izlaganjem poručila je da nije zaboravila događaje iz ranijeg perioda, ali da danas, kako ističe, ima dovoljno snage i uticaja da na cijelu situaciju gleda iz drugačijeg ugla.

Podsjetimo, odnos Jelene Karleuše i Svetlane Cece Ražnatović godinama obilježavaju javne prozivke, oštre izjave i sudski sporovi. Njihov sukob spada među najdugotrajnije na domaćoj estradi, a svako novo oglašavanje na ovu temu izaziva brojne reakcije javnosti.

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Izvor: Kurir / MONDO