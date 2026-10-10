Jovana Jeremić otkriva detalje o svojoj ljubavnoj priči sa Milošem Tigrom i planovima za vjenčanje u manastiru Ostrog.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Voditeljka jutarnjeg programa TV Pink Jovana Jeremić gostovala je kod Sanje Marinković u emisiji ''Magazin In'' i tom prilikom govorila o početku svoje ljubavne priče sa Tigrom.

"Ja sam Miloša upoznala tako što mi je rešio jedan životni problem. On se osjetio vrlo muževnim što je to uradio. Ne mogu da govorim koji sam problem imala, životni je i privatni je. Muškarac se oseća muževnim kada pomogne ženi. Oni volje da budu dominantni. Mi smo se zavoljeli kroz djela. Kad smo počeli ja sam mislila da od toga nema ništa. Nisam ga na početku volela, to i on može da potvrdi. On je mene delila osvajao, on je bio siguran u meni od prvog momenta, ja nisam bila sigurna zbog pređašnjih iskustava. On je vitez, on je mene zaštitio", rekla je Jovana.

"Rekao mi je da mu je važno da sam ja živa i zdrava i da ne moram da radim kao što sam radila do 35. godine jer sada imam njega. Rekao mi je da želi da budem relaksirana, a ne da se razbolim... ", otkrila je voditeljka.

''Hoću da mi plati cio put''

"Ja volim da mene moj budući suprug i povede i odvede na put i da mi ne naplati kao da sam cimerka taj put, hoću da mi plati cio put, ako me vodi za rođendan ili ovako. Ja sam imala momente kad sam plaćala po pola. Muškarac mora da zarađuje više i tu nema diskusije. Moje pare su moje, a njegove su zajedničke", rekla je Jovana tokom emisije ''Magazin In'' na temu muško-ženskih odnosa.

Vidi opis "Nisam ga volelja na početku": Jovana Jeremić otkrila kako ju je Tigar osvoji, evo šta joj je obećao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 7 / 7

Inače, Jovana Jeremić otkrila je detalje planiranog vjenčanja sa Milošem Stojanovićem Tigrom.

"Ja ću se udati i reći vječno da Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji Srpske pravoslavne crkve, po mom mišljenju, to je manastir Ostrog."

Datum crkvenog vjenčanja, međutim, ne želi da otkrije.

"To će se desiti mnogo ranije. Neću otkriti kada, jer to će biti tajna. Iz milion razloga. Prvo, bezbjednosnih razloga."

Otkrila je i da će svadba biti organizovana za ograničen broj ljudi, jer ju je, kako kaže, prethodna godina naučila ko su joj zaista pravi prijatelji.

"Prethodna godina, 2025., me je naučila da ja nemam puno prijatelja. Ali oni koje imam su zaista moji pravi, do groba."