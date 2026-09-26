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"Na sastanku sam rekla da više ne želim da radim": Jovana Jeremić presjekla, velika promjena na televiziji Pink

"Na sastanku sam rekla da više ne želim da radim": Jovana Jeremić presjekla, velika promjena na televiziji Pink

Autor Jovana Milićević
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Jedan od svojih termina će ustupiti svom kolegi Predragu Sarapi.

Jovana Jeremić presjekla, velika promjena na televiziji Pink Izvor: Novo jutro / youtube

Voditeljka televizije Pink, Jovana Jeremić, odlučila je da promijeni dosadašnji radni ritam i uspori tempo koji je godinama održavala. Gostujući u jednoj emisiji ona je otkrila da je radni petak prepustila kolegi Predragu Sarapi, kako bi se više posvetila ćerki Lei i porodičnom životu.

Osim toga, naglasila je da želi dugovečnost u karijeri bez sagorevanja, ali i prostor za proširenje porodice u budućnosti.

"Ne želim da radim istim intezitetom kao do sada i to sam jasno pokazala u ovoj sezoni. Vratila sam petak Sarapi. To lično ja sam vratila, na sastanku je nas 20 bilo, ja sam ustala i rekla da ja taj petak više ne želim da radim, jednostavno jer ne mogu, ljudi moraju to da razumiju", započela je Jovana. 

"Ja sam kući jako porodična. Lea zahtijeva punu pažnju, matematika i srpski moraju svaki dan da se rade sa njom ako hoćeš da dijete izvedeš na pravi put. Hoću još djece, veliku porodicu. Hoću i veliku karijeru, ali i da trajem. Ne mogu ja da vučem ko muškarac po 3, 4 dana, mogu ali ću da trajem kraće", objasnila je voditeljka.

"Znači ja sam vratila petak i rekla subota i nedelja su moji dani, ja ne želim da radim više kao što sam radila. Najviše sam radim od svoje 14. do 35. godine, jer nisam imala nikoga i morala sam da se borim da bih postala mega zvijezda", ispričala je Jovana Jeremić u emisiji "Minsko polje".

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