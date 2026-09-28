Voditeljka Jovana Jeremić se pojavila u bijeloj haljini na otvaranju salona Adama Adaktara, u društvu ćerke Lee, bez vjerenika.

Izvor: MONDO

Voditeljka Jovana Jeremić pojavila se u bijelom izdanju na otvaranju novog salona Adama Adaktara na Dedinju. Ovoga puta društvo joj nije pravio vjerenik, već je na događaj stigla u pratnji ćerke Lee.

Iako je došla bez jače polovine, Jovana nije skidala osmijeh sa lica, a za ovu priliku odabrala je elegantnu bijelu haljinu koja je savršeno istakla njenu liniju.

Izvor: MONDO

Inače, kako se neprestano spekuliše o njenoj svadbi, voditeljka je odlučila da otkrje i pojedine detalje predstojećeg slavlja.

"Ja ću se udati i reći vječno da Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji Srpske pravoslavne crkve, po mom mišljenju, to je manastir Ostrog."

Ovako izgledaju Jovana i Tigar:

Vidi opis Jovana Jeremić sva u bijelom, a od Tigra ni traga ni glasa: Stigla na gala slavlje u društvu posebne osobe (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 7 / 7

Podsjetimo, Jovani Jeremić kao lice Jutarnjeg programa Pink televizije priključila i Gordana Uzelac, a Jeremićeva je sada sa nama podijelila i prve utiske.

"Gordana je moja draga prijateljica, studio fantastično izgleda, jedinstveno, a moćno. To je njen stil i jako je lijepo osvježenje na Pinku. Ja joj želim svu sreću od srca", rekla je Jovana i dodala: "Sa njom počinje nedelja na Pinku, sa mnom se završava".