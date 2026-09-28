Voditeljka Jovana Jeremić se pojavila u bijeloj haljini na otvaranju salona Adama Adaktara, u društvu ćerke Lee, bez vjerenika.
Voditeljka Jovana Jeremić pojavila se u bijelom izdanju na otvaranju novog salona Adama Adaktara na Dedinju. Ovoga puta društvo joj nije pravio vjerenik, već je na događaj stigla u pratnji ćerke Lee.
Iako je došla bez jače polovine, Jovana nije skidala osmijeh sa lica, a za ovu priliku odabrala je elegantnu bijelu haljinu koja je savršeno istakla njenu liniju.Izvor: MONDO
Inače, kako se neprestano spekuliše o njenoj svadbi, voditeljka je odlučila da otkrje i pojedine detalje predstojećeg slavlja.
"Ja ću se udati i reći vječno da Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji Srpske pravoslavne crkve, po mom mišljenju, to je manastir Ostrog."
Ovako izgledaju Jovana i Tigar:
Jovana Jeremić sva u bijelom, a od Tigra ni traga ni glasa: Stigla na gala slavlje u društvu posebne osobe (Foto)
Podsjetimo, Jovani Jeremić kao lice Jutarnjeg programa Pink televizije priključila i Gordana Uzelac, a Jeremićeva je sada sa nama podijelila i prve utiske.
"Gordana je moja draga prijateljica, studio fantastično izgleda, jedinstveno, a moćno. To je njen stil i jako je lijepo osvježenje na Pinku. Ja joj želim svu sreću od srca", rekla je Jovana i dodala: "Sa njom počinje nedelja na Pinku, sa mnom se završava".