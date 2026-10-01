Partner Jovane Jeremić, Miloš Stojanović Tigar, krišom je snimao Jovanu na odmoru

Izvor: Instagram/miloš_tigar

Voditeljka Jovana Jeremić podijelila je na svom Instagram profilu snimak na kojem ju je njen vjerenik, bokser Miloš Stojanović Tigar, potajno snimao dok je uživala i odmarala na ležaljci kraj bazena.

Tigar je inače često snima na odmorima a sada je oduševljeno gledao sa stran dok sedi na ležaljci.On je tokom snimanja javno komentarisao izgled svoje partnerke, izjavljivao joj ljubav i otkrio planove za odlazak pred oltar.

"Evo je moja mala, opet na odmoru ljudi. Ovo je peti odmor na koji sam je doveo otkako smo se zavoljeli. Liniju je dovela do savršenstva, izgleda sve bolje i bolje i ljubav cveta otkad je sa mnom. Moja Jovanica, uskoro zvanično i moja žena", izjavio je Stojanović u video-snimku.

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Voditeljka među prvima komentarisala objavu

Snimak Miloša Stojanovića je među prvima prokomentarisala upravo Jovana Jeremić.

Vidi opis "Ovo je peti odmor na koji sam je odveo": Tigar objavio snimak o kojem svi pričaju, reagovala i poznata voditeljka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Novo jutro / youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 10 10 / 10

"Izgleda bolje, a živi NAJJAČE! Moj muž koji najjace na svijetu snima i komentarise. To je tako kada ste nekom inspiracija kao njemu ja".

Molila se za ljubav u manastiru

Pored snimka sa bazena, voditeljka se prisetila i važnog duhovnog trenutka, otkrivši da je pre tačno godinu dana pojsetila manastir posvećen Svetoj Petki, gde se molila za ljubav i ličnu sreću.

Vidi opis "Ovo je peti odmor na koji sam je odveo": Tigar objavio snimak o kojem svi pričaju, reagovala i poznata voditeljka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

"Manastir posvećen svetoj Petki. Tačno godinu dana nakon moje najdublje molitve koju je nebo čulo. Vjeruj i desiće se. Ovim pobjeđuj", napisala je Jovana..

(Telegraf, MONDO)