Magla Bend je održao promociju svog novog albuma i pjesme na kojoj je sarađivao sa Albinom, MONDO je zabilježio i reakciju pjevača kada je progovorio o ovoj pjesmi

Izvor: MONDO

Magla bend važi za jedan od najtraženijih bendova na domaćoj sceni, a krcate dvorane Sava Centra govore koliko se zapravo publika poistovećuje s njihovim pjesmama.

Sada nam je Vladan Savić, na promociji novog albuma, izdvojio pjesmu koja za njega nosi najjače značenje, numeru "Krive Drine" koju je jedva uspio da otpeva u studiju.

Pogledajte fotografije Vladana Savića pred koncert u Sava centru:

Vidi opis "Stavio sam kapuljaču da me niko u studiju ne vidi": Vladan s knedlom u grlu o pjesmi "Krive Drine" (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MONDO Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MONDO Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MONDO Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MONDO Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MONDO Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MONDO Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MONDO Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MONDO Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MONDO Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MONDO Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MONDO Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MONDO Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MONDO Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MONDO Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MONDO Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MONDO Br. slika: 17 17 / 17

"Sve su pjesme one koje živim i proživljavam, jako sam emotivan, i danas sam jako emotivan. U proteklom periodu sam posebno poseban na cio tim i sve što se dešava i što smo vam pripremili. Sa novog albuma bih izdvojio pjesmu koja nosi naziv 'Krive Drine', neke stvari mi je bilo teško da izgovorim naglas i onda sam odlučio da ih otpjevam", rekao je Vladan, a potom otkrio koliko mu je bilo teško da otpjeva pjesmu u studiju, a potom i da je odsluša.

Pjevač je sa knedlom u grlu priznao da ju je slušao nekoliko puta i krio se od tima da ga ne vide kako plače.

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