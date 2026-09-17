Magla Bend je održao promociju svog novog albuma i pjesme na kojoj je sarađivao sa Albinom, MONDO je zabilježio i reakciju pjevača kada je progovorio o ovoj pjesmi
Magla bend važi za jedan od najtraženijih bendova na domaćoj sceni, a krcate dvorane Sava Centra govore koliko se zapravo publika poistovećuje s njihovim pjesmama.
Sada nam je Vladan Savić, na promociji novog albuma, izdvojio pjesmu koja za njega nosi najjače značenje, numeru "Krive Drine" koju je jedva uspio da otpeva u studiju.
Pogledajte fotografije Vladana Savića pred koncert u Sava centru:
"Stavio sam kapuljaču da me niko u studiju ne vidi": Vladan s knedlom u grlu o pjesmi "Krive Drine" (Video)
"Sve su pjesme one koje živim i proživljavam, jako sam emotivan, i danas sam jako emotivan. U proteklom periodu sam posebno poseban na cio tim i sve što se dešava i što smo vam pripremili. Sa novog albuma bih izdvojio pjesmu koja nosi naziv 'Krive Drine', neke stvari mi je bilo teško da izgovorim naglas i onda sam odlučio da ih otpjevam", rekao je Vladan, a potom otkrio koliko mu je bilo teško da otpjeva pjesmu u studiju, a potom i da je odsluša.
Pjevač je sa knedlom u grlu priznao da ju je slušao nekoliko puta i krio se od tima da ga ne vide kako plače.
Pogledajte:
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“U studiju sam sedeo sa kapuljačom”: Vlada Magla sa knedlom u grlu o stvaranju novog albuma 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava