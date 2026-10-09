Dok je izvodio svoj veliki hit "Fashoon killa" ka reperu su letjeli brushalteri i donji veš.
Tokom izvođenja svog velikog hita "Fashion Killa", ASAP Rocky je doživio pravi uragan obožavanja – ka sceni su iz prvih redova poleteli brushalteri i tange!
Reper je prihvatio komade donjeg veša, podigao ih visoko i sa osmjehom se obratio publici:
"Želim da posvetim sledeću pjesmu prelijepim Srpkinjama večeras. Ova je za vas!"
Pogledajte kako je izgledao taj trenutak zabilježen od strane MONDO objektiva:
Ove riječi izazvale su pravu eksploziju vriska i ovacija u hali, dok su djevojke uglas pjevale svaku riječ.
Od Rijane ni traga ni glasa
Iako se šuškalo i očekivalo da bi se sa njim na ovom gostovanju u Beogradu mogla pojaviti i njegova partnerka Rijana, to se ipak nije dogodilo, ali Rocky je sam suvereno vladao scenom i potpuno opčinio domaću publiku.
Pogledajte još kadrova:
Od Rijane ni traga ni glasa, Asap Rocky-ja zasuli brusevima i tangama: Ovim riječima se obratio Srpkinjama (Video)
Evo i kako je izgledao trenutak kada se spustio na helikopteru: