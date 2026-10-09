Dok je izvodio svoj veliki hit "Fashoon killa" ka reperu su letjeli brushalteri i donji veš.

Izvor: MONDO

Tokom izvođenja svog velikog hita "Fashion Killa", ASAP Rocky je doživio pravi uragan obožavanja – ka sceni su iz prvih redova poleteli brushalteri i tange!

Reper je prihvatio komade donjeg veša, podigao ih visoko i sa osmjehom se obratio publici:

"Želim da posvetim sledeću pjesmu prelijepim Srpkinjama večeras. Ova je za vas!"

Pogledajte kako je izgledao taj trenutak zabilježen od strane MONDO objektiva:

Ove riječi izazvale su pravu eksploziju vriska i ovacija u hali, dok su djevojke uglas pjevale svaku riječ.

Od Rijane ni traga ni glasa

Iako se šuškalo i očekivalo da bi se sa njim na ovom gostovanju u Beogradu mogla pojaviti i njegova partnerka Rijana, to se ipak nije dogodilo, ali Rocky je sam suvereno vladao scenom i potpuno opčinio domaću publiku.

Pogledajte još kadrova:

Vidi opis Od Rijane ni traga ni glasa, Asap Rocky-ja zasuli brusevima i tangama: Ovim riječima se obratio Srpkinjama (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Evo i kako je izgledao trenutak kada se spustio na helikopteru: