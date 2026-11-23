Žandarmerija, veterinarski timovi i komunalne službe opkolili su šumsko područje u opštini Sarijer nakon što je krupna zvijer primijećena u blizini kuća u kvartu Uskumrukoj.

Izvor: X/@aykiri

U istanbulskoj četvrti Sarijer u toku je potraga za životinjom za koju se pretpostavlja da je lavica, nakon što je uočena na snimcima nadzornih kamera.

Akciju hvatanja pokrenule su ekipe Uprave za nacionalne parkove i komunalna policija opštine Sarijer, a pripadnici žandarmerije upozorili su lokalno stanovništvo na oprez. Dojava je stigla od građana koji su pozvali hitnu službu, piše CNN.

Nakon što je životinja snimljena u jednom stambenom naselju u kvartu Uskumrukoj, mobilisane su sve nadležne službe. Gradonačelnik Sarijera Mustafa Oktaj Aksu u izjavi za CNN Turk potvrdio je da životinju prate termalnim dronovima i pozvao je građane da ne izlaze iz svojih domova.

U opsežnoj potrazi učestvuju ekipe opštine, žandarmerija i zaposleni Uprave za šume i nacionalne parkove, a područje se nadzire i iz vazduha. Gradonačelnik Aksu pojasnio je da timovi povremeno uspijevaju da lociraju životinju, ali da je potraga otežana.

"Trenutno smo na terenu u velikom broju, tu su ekipe opštine, žandarmerija i kolege iz Uprave za šume. Pomoću termalnih dronova možemo da odredimo gdje se lavica nalazi, ali ona se neprestano kreće", rekao je Aksu.

SON DAKİKA / İstanbul Sarıyer’de aslan paniği: Yakalama çalışması başlatıldıİstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’nde aslan görüldüğü bildirildi.Aslanın yakalanması için bölgede çalışma başlatılırken, yetkililer çevrede yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Aslan termal kameralar ve güvenlik kameralarıyla tespit edildi. — Aykırı (@aykiri)November 22, 2026

Sumnja se na ilegalni uzgoj

Zvaničnih informacija o porijeklu životinje još nema, ali je gradonačelnik iznio svoju pretpostavku. Aksu je istakao da se potraga nastavila i tokom noći, ali da mrak znatno otežava posao

"Čini nam se da je životinja dresirana i da ju je neko uzgajao i hranio. To je naš utisak. Za sada nemamo informacija odakle je pobjegla. Držanje i uzgoj ovakvih životinja je krivično djelo, pa ako je to zaista slučaj, ne vjerujemo da će se vlasnik sam javiti", izjavio je gradonačelnik i dodao:

"Cilj nam je da uhvatimo životinju, a da je pritom ne povrijedimo. Naravno, noćni uslovi nam ne idu naruku. Uspijevamo da je lociramo u određenim razmacima i pratimo njeno kretanje", dodao je.

Pojasnio je da termalne kamere detektuju toplotu tijela, ali se životinja stalno premješta unutar šumskog područja. "Ovdje ima dosta šume, pa lako pronađe okruženje koje joj odgovara. Ipak, radimo punim intenzitetom", rekao je.

Gradonačelnik je napomenuo da su stanovnici istovremeno uznemireni i znatiželjni, pa ih je zamolio da ostanu u zatvorenom.

"Molimo ih da ne izlaze napolje i da ne ometaju rad naših ekipa. Savjetujemo im maksimalan oprez radi sopstvene bezbjednosti. Nadam se da ćemo uskoro uspješno završiti akciju. Ipak je riječ o divljoj životinji koja može biti opasna. Zato, koliko je god moguće, ostanite kod kuće i pratite razvoj situacije putem medija, dok mi nastavljamo da radimo sa stručnim timovima", poručio je Aksu stanovnicima Uskumrukoja.

Glavna uprava za zaštitu prirode i nacionalne parkove oglasila se saopštenjem na društvenim mrežama.

"Večeras oko 21 sat, osoblje žandarmerijske stanice Zekerijakoj dojavilo je našim timovima da su nadzorne kamere snimile životinju koja izgledom podsjeća na lava. Naši zaposleni iz ispostave Sarijer odmah su stigli na lokaciju i pregledali snimke", naveli su i dodali:

"U prvoj pretrazi terena sa žandarmerijom životinja nije uočena. Kako bi se potraga sprovela detaljnije, na teren su poslati timovi s termalnim kamerama, a građani su upozoreni. Pretragom šumskog područja životinja je locirana. Tim u kojem se nalaze i stručni veterinari nastavlja sa akcijom hvatanja", stoji u saopštenju.