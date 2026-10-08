Ejsejp Roki je na globalnu scenu kročio početkom prošle decenije i u trenutku promenio pravila igre

Izvor: Profimedia/CRAN/LUSG/MIZA

U srpsku prestonicu, u okviru velike evropske turneje "Dont be dump", stiže Asap Roki (A$AP Rocky), vizionar koji već više od decenije redefiniše hip-hop, visoku modu i savremenu pop kulturu.

Asap Roki je na globalnu scenu kročio početkom prošle decenije i u trenutku promenio pravila igre. Kada je 2013. godine objavio debitantski studijski album "LONG.LIVE.A$AP", zauzeo je prvo mesto prestižne Billboard 200 liste, lansirajući ga u sam vrh svetske muzičke industrije.

Reper iz Harlema pre samo dva dana nastupao je u Zagrebu, gde je napravio nezapamćenu atmosferu, a sada je pevačica Nina Badrić objavila fotografiju sa svetskom zvezdom.

"Čujem da je sinoć falio samo moj duet s Asapom. Ja sam zapela gore u helikopteru", poručila je Nina Badrić i dodala:

"P.S. Rijana primetila sam ga pre tebe", poručila je hrvatska muzička zvezda.

Vidi opis Nina Badrić upoznala Asap Rokija: Nakon što je isplivala fotka, pevačica žestoko isprozivala Rijanu (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

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