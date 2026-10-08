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Nina Badrić upoznala Asap Rokija: Nakon što je isplivala fotka, pevačica žestoko isprozivala Rijanu (Foto)

Nina Badrić upoznala Asap Rokija: Nakon što je isplivala fotka, pevačica žestoko isprozivala Rijanu (Foto)

Autor Jovana Milićević
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Ejsejp Roki je na globalnu scenu kročio početkom prošle decenije i u trenutku promenio pravila igre

Nina Badrić upoznala Asap Rokija Izvor: Profimedia/CRAN/LUSG/MIZA

U srpsku prestonicu, u okviru velike evropske turneje "Dont be dump", stiže Asap Roki (A$AP Rocky), vizionar koji već više od decenije redefiniše hip-hop, visoku modu i savremenu pop kulturu.

Asap Roki je na globalnu scenu kročio početkom prošle decenije i u trenutku promenio pravila igre. Kada je 2013. godine objavio debitantski studijski album "LONG.LIVE.A$AP", zauzeo je prvo mesto prestižne Billboard 200 liste, lansirajući ga u sam vrh svetske muzičke industrije.

Reper iz Harlema pre samo dva dana nastupao je u Zagrebu, gde je napravio nezapamćenu atmosferu, a sada je pevačica Nina Badrić objavila fotografiju sa svetskom zvezdom. 

"Čujem da je sinoć falio samo moj duet s Asapom. Ja sam zapela gore u helikopteru", poručila je Nina Badrić i dodala:

"P.S. Rijana primetila sam ga pre tebe", poručila je hrvatska muzička zvezda.

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00:47
Nina Badrić progovorila o ljubavi
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Tagovi

Nina Badrić asap roki

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