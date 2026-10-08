Posle mjeseci iščekivanja, A$AP Rocky večeras prvi put nastupa pred srpskom publikom.
Posle mjeseci iščekivanja, A$AP Rocky večeras će izaći prvi put pred srpsku publiku. Za nastup popularnog repera tražila se karta više, a pretprodaja je krenula još početkom godine.
Ekipa MONDA došla je da isprati spektakl, i upravo smo usnimili repera koji je sa crvenom kosom i tamnim naočarima stigao ispred Arene u pratnji tri kombija, pogledajte:
Gdje je Rijana?
S obzirom da nerijetko sa djecom prati Rocky-ja na nastupima, mnogi su se pitali da li će se Rijana pojaviti u Beogradu, međutim, od nje nije bilo ni traga ni glasa.
Reper je došao sam u pratnji članova svog tima, pogledajte još kadrova:
Asap Rocky stigao u Arenu, sve je spremno za spektakl: Došao u pratnji 3 kombija, od Rijane ni glasa (Foto/ Video)
Šta nas očekuje na DON’T BE DUMB turneji?
Podsjetimo, reper iz Harlema je pre dva dana nastupao u Zagrebu, gdje je napravio nezapamćenu atmosferu. Rocky u Beograd dolazi nakon objavljivanja istoimenog albuma "DON’T BE DUMB", kojim je nakon višegodišnje pauze otvorio novo poglavlje svoje karijere. Na aktuelnoj turneji predstavlja pjesme sa ovog izdanja, ali i numere koje su obilježile njegovu karijeru dugu više od decenije.
"DON’T BE DUMB" era posebno se izdvaja po pažljivo građenom vizuelnom identitetu koji povezuje Rockyjeve najveće kreativne opsesije – muziku, modu, film i umjetnost.
Pogledajte i atmosferu ispred Arene pred koncert:
Asap Rocky stigao u Arenu, sve je spremno za spektakl: Došao u pratnji 3 kombija, od Rijane ni glasa (Foto/ Video)