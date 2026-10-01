"Brate, dovedi ženu u Beograd": Poruka ASAP Rokija izazvala histeriju, potvrdio da stiže i Rijana? (Foto)

Reper ASAP Rocky nastupiće u Areni 8. oktobra, a navodno dovodi i suprugu Rijanu, megazvezdu s kojom ima troje djece.
Reper ASAP Rocky je u okviru turneje tokom koje će posjetiti srpsku prijestonicu, sinoć nastupio u Parizu, a iz publike ga je pratila supruga i majka njegove djece, pjevačica Rijana.
A$AP Rocky 8. oktobra stiže u Beogradsku arenu u okviru svoje velike "Don't be dumb" turneje, a ono što se sinoć dogodilo u Parizu već je dovoljan razlog da se od njegovog beogradskog koncerta očekuje veče za pamćenje.
Čuveni Flacko iznenadio je francuske fanove i na scenu doveo Tylera The Creatora, dok je posebnu pažnju i ovog puta privuklo i prisustvo Rijane u publici, što nije promaklo domaćim fanovima.
Ubrzo su društvene mreže preplavili porukama Rockiju sa samo jednom željom - da Rijanu povede i u Beograd.
"Brate, dovedi Riri na beogradsku scenu", napisao mu je jedan fan, a Rocky je na njegovu poruku odgovorio emodžijem.Izvor: Instagram/screenshot/stefankrivokapic
Taj njegov odgovor bio dovoljan da internet krene da radi svoje.
Ali nema zvanične potvrde da će Rihanna zaista stati pred beogradsku publiku. S obzirom da se zna da je Rijana već bila dio njegovog evropskog spektakla, postoji mogućnost da je vidimo i u prvim redovima u Areni.
Dolazi na 24 sata?
Rijana će navodno u našem glavnom gradu provesti samo 24 časa, a njih dvoje će privatnim letom stići iz Zagreba, gdje će Roki održati koncert 6. oktobra.
Jedan od najatraktivnijih parova planete biće smješten u jednom od najluksuznijih beogradskih hotela i biće pod 24-časovnim obezbjeđenjem. U planu je i da tokom kratke posjete, ukoliko oni to budu željeli, kombijem obiđu gradske atrakcije, pa će srećnici možda moći i da ih sretnu.