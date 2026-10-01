"Brate, dovedi ženu u Beograd": Poruka ASAP Rokija izazvala histeriju, potvrdio da stiže i Rijana? (Foto)

Reper ASAP Rocky nastupiće u Areni 8. oktobra, a navodno dovodi i suprugu Rijanu, megazvezdu s kojom ima troje djece.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Reper ASAP Rocky je u okviru turneje tokom koje će posjetiti srpsku prijestonicu, sinoć nastupio u Parizu, a iz publike ga je pratila supruga i majka njegove djece, pjevačica Rijana.

A$AP Rocky 8. oktobra stiže u Beogradsku arenu u okviru svoje velike "Don't be dumb" turneje, a ono što se sinoć dogodilo u Parizu već je dovoljan razlog da se od njegovog beogradskog koncerta očekuje veče za pamćenje.

Čuveni Flacko iznenadio je francuske fanove i na scenu doveo Tylera The Creatora, dok je posebnu pažnju i ovog puta privuklo i prisustvo Rijane u publici, što nije promaklo domaćim fanovima.

Ubrzo su društvene mreže preplavili porukama Rockiju sa samo jednom željom - da Rijanu povede i u Beograd.

"Brate, dovedi Riri na beogradsku scenu", napisao mu je jedan fan, a Rocky je na njegovu poruku odgovorio emodžijem.

Izvor: Instagram/screenshot/stefankrivokapic

Taj njegov odgovor bio dovoljan da internet krene da radi svoje.

Ali nema zvanične potvrde da će Rihanna zaista stati pred beogradsku publiku. S obzirom da se zna da je Rijana već bila dio njegovog evropskog spektakla, postoji mogućnost da je vidimo i u prvim redovima u Areni.

Dolazi na 24 sata?

Rijana će navodno u našem glavnom gradu provesti samo 24 časa, a njih dvoje će privatnim letom stići iz Zagreba, gdje će Roki održati koncert 6. oktobra.

Jedan od najatraktivnijih parova planete biće smješten u jednom od najluksuznijih beogradskih hotela i biće pod 24-časovnim obezbjeđenjem. U planu je i da tokom kratke posjete, ukoliko oni to budu željeli, kombijem obiđu gradske atrakcije, pa će srećnici možda moći i da ih sretnu.