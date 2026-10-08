Pala najstroža kazna u Eliti: Miljana nasrnula na drugu učesnicu, oduzeli joj šestomjesečni honorar

Pravila u rijalitiju Elita, iako zabranjuju fizičko nasilje, nisu svemoćna kada se rasplamsaju strasti među učesnicima
Produkcija televizije Pink donela je drastičnu odluku kojom je ovoga puta udarila direktno na finansije jedne učesnice Elite.
Zbog ozbiljnog ugrožavanja bezbjednosti i fizičkog nasrtaja na Radu Jovanović, učesnica Miljana Ristić kažnjena je oduzimanjem šestomjesečnog honorara.
Ova rigorozna sankcija saopštenada je u Beloj kući, vest je ostavila takmičare u šoku, a Miljanu bez novca.
Pljunuo je u lice, pa joj uputio jezive uvrede
Sukob Aneli Ahmić i Filipa Cara u "Eliti 10" eskalirao je tokom žestoke rasprave, nakon koje se Car povukao u rehabilitaciju. Aneli je krenula za njim kako bi nastavila razgovor i pokušala da raščisti nesuglasice, ali je situacija ubrzo izmakla kontroli.
Tokom rasprave pale su teške riječi, a Filip Car je Aneli zamerio pojedine stvari iz prošlosti.
U bijesu, Car je šutnuo televizor, nakon čega je izveden iz Elite i odveden u bolnicu gdje mu je konstatovan prelom.