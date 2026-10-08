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Pala najstroža kazna u Eliti: Miljana nasrnula na drugu učesnicu, oduzeli joj šestomjesečni honorar

Pala najstroža kazna u Eliti: Miljana nasrnula na drugu učesnicu, oduzeli joj šestomjesečni honorar

Autor Dragana Tomašević
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Pravila u rijalitiju Elita, iako zabranjuju fizičko nasilje, nisu svemoćna kada se rasplamsaju strasti među učesnicima

Miljana nasrnula na drugu učesnicu, oduzeli joj šestomesečni honorar Izvor: Pink

Produkcija televizije Pink donela je drastičnu odluku kojom je ovoga puta udarila direktno na finansije jedne učesnice Elite.

Zbog ozbiljnog ugrožavanja bezbjednosti i fizičkog nasrtaja na Radu Jovanović, učesnica Miljana Ristić kažnjena je oduzimanjem šestomjesečnog honorara.

Ova rigorozna sankcija saopštenada je u Beloj kući, vest je ostavila takmičare u šoku, a Miljanu bez novca.

Pljunuo je u lice, pa joj uputio jezive uvrede

Sukob Aneli Ahmić i Filipa Cara u "Eliti 10" eskalirao je tokom žestoke rasprave, nakon koje se Car povukao u rehabilitaciju. Aneli je krenula za njim kako bi nastavila razgovor i pokušala da raščisti nesuglasice, ali je situacija ubrzo izmakla kontroli.

Tokom rasprave pale su teške riječi, a Filip Car je Aneli zamerio pojedine stvari iz prošlosti.

U bijesu, Car je šutnuo televizor, nakon čega je izveden iz Elite i odveden u bolnicu gdje mu je konstatovan prelom.



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Tagovi

Elita honorar Elita 10

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