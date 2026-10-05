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Stoja uskoro saznaje da li će dobiti unuče: U Elitu unose test za trudnoću, Milan već donio odluku

Stoja uskoro saznaje da li će dobiti unuče: U Elitu unose test za trudnoću, Milan već donio odluku

Autor Jovana Milićević
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Bivša djevojka Milana Popova, Radojka, sumnja da je trudna.

Stoja uskoro saznaje da li će dobiti unuče Izvor: Mondo/Youtube printscreen / Zadruga

U Bijeloj kući je već danima vruća tema moguća trudnoća Radojke Rade Jovanović, koja je imala nezaštićene odnose sa Milanom Popovim, sinom naše proslavljene pjevačice Stoje Novaković.

Radojka je navela da ima mučnine, a kako su imali odnose bez zaštite, sumnja na trudnoću. Milan i ona su u međuvremenu raskinuli, ali on se ne odriče odgovornosti ako se utvrdi da zaista čekaju dijete.

Radojka je zbog ovoga danima u agoniji, a večeras će ova priča konačno dobiti epilog.

Voditelj Milan Milošević će večeras u "Pretresu nedelje" donijeti test za trudnoću, pa će ga Rada uraditi u toku emisije i dobiti tačan rezultat.

Da li Stoja dobija još jedno unuče i da li će se roditi još jedna rijaliti beba, ostaje da saznamo večeras.

(Pink.rs/MONDO)

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Tagovi

Milan Popov stoja novaković trudnoća Elita 10 radojka jovanović

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