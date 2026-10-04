"Otvoriću Pandorinu kutiju o njoj": Zvezdan Slavnić nikad brutalnije o Anđeli, raskrinkao njen odnos sa Carem

Poslije duže medijske pauze oglasio se Zvezdan Slavnić, nekadašnji učesnik "Zadruge 6", te bez dlake na jeziku iznio sud o aktuelnoj učesnici "Elite 10" Anđeli Đuričić, sa kojom je prije nekoliko godina ima burnu aferu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nekadašnji učesnik "Zadruge 6" Zvezdan Slavnić progovorio je bez zadrške o svojoj bivšoj djevojci Anđeli Đuričić, sa kojom je prije nekoliko godina prevario nevjenčanu suprugu Anu Ćurčić.

Osvrćući se na skandal o kom je brujao čitav Balkan, on je iznio svoj stav o njenom trenutnom učešću u "Eliti 10". Slavnić je tom prilikom priznao da zbog učestalog pominjanja njegovog imena u programu ima osjećaj kao da iz rijalitija nikada nije ni izašao.

Progovorio o ljubavnom statusu

- Četiri godine... Dug period s vaše strane, a ja kao da nisam izašao iz rijalitija. Već tri godine se nastavlja punom parom, ovi ostali pričaju o meni - rekao je on, te priznao da nema novu partnerku.

- Totalno sam oduzet. Dobar sam, na TikToku, ko me poznaje, tu može da me vidi. Nisam svaki dan, četiri-pet puta nedeljno. S drugom držim plac automobila, guram lijepo, ne mogu da se požalim. Ljubavni status - totalno oduzet, generalno. Ja sam za penziju, što se toga tiče, vrijeme je.

Za brojne učesnike smatra da se foliraju

- Reći ću kompletno, za njih sve tamo. Kada nemaš šta lijepo da kažeš o nekome, bolje da prećutiš. Nisam dobar sagovornik, nisam tračara, ne volim da ljude ogovaram i vrijeđam, pogotovo kada ne mogu da ih gledam u oči. Otkad su ušli, kako ih gledam, meni su to fejk drugarstva, prijateljstva, sve apsolutno fejk. Nevjerovatno mi je da ti glavni učesnici dogovaraju, to rade djeca koja ulaze na početku i ne mogu da se snađu. Iz sezone u sezonu su mi sve gori, ne vidim nekog normalnog koji će da pokaže prava osjećanja i ono što stvarno jeste. Djeluje mi da prije nego što uđu tamo, kao da sami sebi dodjeljuju uloge. Svake sezone su druge uloge od ljudi.

"Otvoriću Pandorinu kutiju"

Nerado je progovorio o bivšoj djevojci Anđeli Đuričić, a na pitanje da li još uvijek prema njoj gaji osjećanja, odrično je odgovorio.

- Nema tu osjećanja, kakva crna osjećanja? Četiri godine je prošlo. Samo su tu stvari koje su izrečene za mene sa njene strane, a ja bih otvorio Pandorinu kutiju tamo gdje treba, ne ovdje. Car se pogubio, ne zna šta priča, neka prijateljstva... Kakva crna prijateljstva? Postoje klipovi šta je izgovarao njoj, zavozao se ozbiljno, ni on ne zna šta je pričao. Kada bih ušao tamo, puno njih bi gledalo u moje patike, ali ne zato što su lijepe - priča Zvezdan za Pink i dodaje:

- Nisam ništa uradio do sada, ali više mi je preko glave svega, da ja sjedim ovdje, oni tamo pričaju o meni, pa ja dobijem tebe ili se branim preko novinara, više mi je toga preko glave. Počinje da me nervira to, ne mogu da stanem i gledam, onda je teško da mi pričaju bajke. Drugačije je kad stanem ispred tebe pa mi to nešto kažeš. Muka mi je od tih stvari, da dam odgovor, demanti. Imam jako lijep život, uživam, nije mi potreban novac da bih tamo ušao, ali me nervira da se četvrtu godinu priča o meni, a da ja ne mogu tamo da kažem šta ja hoću. Imao bih štošta da ima kažem - kaže Zvezdan, pa je komentarisao Anđelinu bivšu vezu s Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i spekulacije da je ljetos bila sa Carem.

Progovorio o Anđeli, Gastozu i Caru

- Meni je to toliko sve fejk. Ta veza, ispraćaji, pa Car tamo... Nevjerovatno mi je da dugogodišnji učesnici prave te neke jeftine reklame sebi da bi ušli unutra. Imam štošta da im kažem ako budem došao - rekao je Slavnić, pa se osvrnuo na vezu Anđele i Gastoza.

- Ne mogu da kažem da je njihova ljubav bila fejk, ali mi nije bila prava sigurno. A Car i Anđela su sigurno nešto mutili, ti ideš kod nekog dečka, spavaš sa dečkom tamo u krevetu, to je kao tvoj drug, a tvoj dečko te gleda. To mi nije normalno za osobu koja drži neki pravac da joj je to strašno - rekao je Zvezdan u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Prisjetimo se veze Anđele i Zvezdana:

Vidi opis "Otvoriću Pandorinu kutiju o njoj": Zvezdan Slavnić nikad brutalnije o Anđeli, raskrinkao njen odnos sa Carem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/slavnic.zvezdan/screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Pink / MONDO)



