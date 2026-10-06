Filip Car polomio nogu u Eliti, hitno ga izveli nakon incidenta: Snimak dok lomi u Bijeloj kući obišao mreže

Incident je izazvao veliku pažnju gledalaca "Zadruge 10" i "Elite", posebno jer se u prvi mah znalo samo da je Filip Car ozbiljno povrijedio nogu

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Filip Car završio je sa nogom u gipsu nakon burne noći u "Eliti 10", a sada se na društvenim mrežama pojavio snimak koji otkriva kako je zapravo došlo do ozbiljne povrede. Učesnik "Zadruge 10" izgubio je kontrolu tokom emisije, iz sve snage šutnuo televizor u Bijeloj kući, a samo nekoliko trenutaka kasnije počeo je da šepa i traži hitnu pomoć produkcije.

Car je jutros napustio imanje kako bi mu bila ukazana ljekarska pomoć, a u "Elitu 10" vratio se sa nogom u gipsu. Nakon povratka bio je u velikim bolovima, a cimerima je rekao i da mu je noga slomljena.

Snimak otkrio kako je Filip Car povrijedio nogu:

Šutnuo TV i povrijedio nogu

Car je pokušavao da govori, ali zbog galame ostalih učesnika nije uspijevao da dođe do riječi. Vidno iznerviran, u jednom trenutku je ustao i iz sve snage šutnuo televizor u Bijeloj kući.

Nedugo zatim reagovalo je obezbjeđenje i izvelo ga iz prostorije, a tada je postalo jasno da se Filip Car povrijedio. Počeo je da šepa i odmah zatražio da pozovu produkciju.

- Zovite produkciju, povrijedio sam nogu. Zovite ih hitno - govorio je Car nakon incidenta.

Vratio se u "Elitu" sa gipsom

Filip je potom izveden sa imanja kako bi mu bila ukazana ljekarska pomoć. Kada se vratio u rijaliti, na povrijeđenoj nozi imao je gips, a kasnije je tokom razgovora sa Aneli Ahmić i sam rekao da mu je noga slomljena.

Na snimcima nastalim nakon povratka vidi se da Car teško podnosi povredu i bolove, dok su učesnici "Elite 10" dolazili da ga obiđu. Tako je tek naknadno postalo jasno da je dramatična povreda, zbog koje je morao kod ljekara i završio sa gipsom, uslijedila nakon njegovog bijesnog udarca nogom u televizor.

(Srbija Danas / MONDO)