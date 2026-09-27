Anastasija se oglasila posebnim povodom: Javno se obratila Veljku i Bogdani (Foto)

Anastasija Ražnatović svoje svakodnevne trenutke dijeli sa pratiocima na društvenim mrežama, a ovog puta je za to imala poseban povod.

Izvor: Instagram printscreen/raznatovicanastasija

Anastasija Ražnatović, već neko vrijeme živi u Sevilji sa suprugom, fudbalerom Nemanjom Gudeljom, ali uprkos udaljenosti od Srbije, trudi se da bude u toku sa svim važnim porodičnim trenucima.

Svoje svakodnevne trenutke ponekad dijeli sa pratiocima na društvenim mrežama, a ovog puta je za to imala poseban povod.

Anastasija se putem Instagrama oglasila kako bi svom bratancu Krstanu čestitala imendan. Tom prilikom objavila je fotografiju mališana i uz nju uputila emotivne riječi.

"Srećan imendan ljubavi tetkina, Krstan", napisala je Anastasija uz emodži plavog srca.

Pogledajte objave Anastasije Ražnatović:

Na fotografiji je označila i svog brata Veljka Ražnatovića, kao i snajku Bogdanu, čime je još jednom pokazala koliko joj je porodica važna.