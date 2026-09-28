Partizan je, desetkovan igračima na poziciji "četiri", odlučio da miljenika Grobara vrati u Humsku

Izvor: MN Press

Vratio se Bandža Si! Partizan je obavijestio navijače da se bivši košarkaš crno-bijelih vratio u Humsku, sad u potpuno drugačiji tim. Nekad je teren dijelio sa Novicom Veličkovićem, dok je sa klupe komandovao Andrea Trinkijeri. Iz tog perioda ostala je samo jedna konstanta - kapiten Vanja Marinković, ali sad pod palicom Đoana Penjaroje.

Francuz koji ima 36 godina i koji je minule sezone bio deo CSM Oradea sad je postao rješenje Parnog valjka. Tokom ljeta je pomagao crno-bijelima i Đoanu Penjaroji u nedostatku igrača, a već na početku sezone dobio je i priliku da obuče Partizanov dres zbog povreda koje su zadesile klub. Derek Vilis je van terena tri do četiri sedmice, a Džabari Parker, iako je i dalje na papiru dio kluba, nije opcija na koju iskusni Španac računa, pa je Bandža Si najbrža dosljedna zamjena koju su crno-bijeli uspjeli da dovedu u kratkom roku.

"Vratio se Bandža Si! Tridesetšestogodišnji krilni košarkaš rođen u Parizu, potpisao je kratkoročni ugovor sa Partizanom i biće na raspolaganju treneru Penjaroji već od danas. Si je prošao kompletne pripreme sa crno-bijelima, a čak je i igrao utakmice zatvorenog tipa protiv Zenita i Hapoela. U redove Partizana, Bandža je prvi put stigao tokom sezone 2017/18. kada je osvojio Kup Radivoj Korać. Isti uspjeh ponovio je sa crno-bijelima i 2019. godine, nakon čega je branio boje Andore, Metropolitansa, Pariza i Oradee", naveo je klub.

Kad je Bandža Si igrao u Partizanu?

Bandža Si je bio dio, vjerovatno, posljednje uspješne godine Partizana, ako se izuzme period povratka Željka Obradovića. U Humskoj je proveo sezonu i po, pošto je u tim stigao u januaru 2018, a ostao do ljeta 2019. Bio je dio tima koji je vodio Andrea Trinkijeri, dio tima koji bi imao iza sebe još blistaviju sezonu da nije bilo pandemije koronavirusa koja je poremetila konce crno-bijelih u timu.

Francuz je po dolasku u Humsku vrlo brzo postao miljenik Grobara - karakterističan po zakucavanjima, zbog čega je i dobio nadimak "Air Si" u Partizanu. Sa crno-bijelima je dva puta bio šampion Srbije, ali to nije ono što je najvažnije kad je u pitanju Bandža Si. Iskusni krilni centar je svih ovih godina naglašavao da je navijač Partizana, nije krio čak i da njegova supruga navija za "parni valjak", pa su samim tim i njegova djeca krenula istim putem.

Bandža Si učio od legende Partizana

Još ljepše je znati i činjenicu da je Bandža Si povratnik u Partizan, ali i jedan od rijetkih koji se mogu pohvaliti da im je saigrač bio legendarni Novica Veličković. Bivši košarkaš Partizana je poslednje dane karijere proveo u Humskoj, kao lider tima i kao najbolji učitelj mladim igračima. Si je i imao šta da nauči, zanat je "krao" od čovjeka koji je bio uzor po ponašanju, načinu treniranja i borbenosti na terenu.

Izvor: MN Press

Partizan je u toj sezoni brojio čak 12 igrača iz Srbije, jednog iz Bosne i Hercegovine i jednog iz Slovenije, dok su stranci bili strogo birani. Sjajni Australijanac i takođe jedan od miljenika Grobara Džok Lendejl bio je dio tima Andree Trinkijerija, a tu je bio i Markus Pejdž, ali i Aleks Renfro, naturalizovani košarkaš BiH.

Ko je Bandža Si?

Rođen u Parizu, ali je karijeru gradio u Sjedinjenim Američkim Državama. Srednju školu je pohađao u Kaliforniji, gdje je bilježio 18 poena i četiri skoka po utakmici. Na koledžu je nosio dres Novog Meksika. Još kao brucoš je imao ulogu u timu, skromnu, ali je iz godine u godinu dobijao sve više minuta i prostora. U poslednjoj godini na univerzitetu je prosječno bilježio 12 poena, a odigrao je i 35 utakmica na kojima je bio starter.

Vidi opis Ko je Bandža Si? Učio posao od Novice i Trinkijerija, sad je ponovo u Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Okušao je Si sreću i na NBA draftu 2014, ali nije uspio da se nametne bilo kom timu, zbog toga se vratio u Francusku, gdje je postao igrač Elan Beartea, potom je bio dio Nansija, a u sezoni 2016/17. obukao je dres ASVEL-a. U vrlo kratkom periodu je uspio da stigne i do AEK-a, a iz Grčke se uputio ka Beogradu, gdje je obukao dres Partizana.

U Humskoj je prosječno bilježio 6,7 poena, 3,5 skokova, 1,3 podeljene lopte, a imao je i jednu ukradenu loptu po susretu za nešto manje od 23 minuta na terenu u ABA ligi.

Poslije Partizana nosio je dresove Andore, Metropolitansa, Pariza i Oradee. Bio je šampion Evrokupa u ekipi Pariza, ali i šampion domaće lige i Kupa sa istim timom.

Ko je igrao u Partizanu u sezoni 2018/19?