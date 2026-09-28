Silvester Stalone prvi put je ljubav osjetio sa 70 godina.

Izvor: print screen/youtube/Q with Tom Power

Uoči izlaska memoara "The Steps", koji u prodaju stižu 29. septembra, Silvester Stalone je otvoreno progovorio o teškom djetinjstvu obilježenom nasiljem, emocionalnom hladnoćom i nedostatkom roditeljske nježnosti. U intervjuu za New York Times otkrio je da neke od najmračnijih uspomena namjerno nije uvrstio u knjigu jer nije želio da izazove sažaljenje.

Vidi opis Otac ga ubijao od batina, a majka ga nikad nije zagrlila: Silvester Stalone imao tužno odrastanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Recently Viewed/printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube / JoBlo Movie Clips Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/jenniferflavinstallone Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/jenniferflavinstallone Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YT @ifyouknowyouknowfacts Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: United Artists / Entertainment Pictures / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: United Artists / Entertainment Pictures / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/ bit123123/printscreen Br. slika: 11 11 / 11

"Nisam u knjigu stavio mnogo toga jer nisam želio da izazovem sažaljenje, ali bilo je suludo", priznao je glumac.

Nakon razvoda roditelja Stalone je neko vrijeme živio s ocem u Merilendu, kog je opisao kao naglog i fizički nasilnog čovjeka.

"Idućeg trenutka već je bilo tras! Imao je jako velike ruke. Jednostavno si naučio da se brzo sagneš", prisjetio se.

Jedan događaj iz djetinjstva posebno mu se urezao u pamćenje. Prije odlaska u crkvu otac ga je poslao u prodavnicu po hleb. Stalone je usput sreo prijatelje i na kraju se vratio s pogrešnom vrstom hleba.

"A on me nogom udario u stomak i udarao me, praktično me oborio na pod, zatim je ušao u automobil i otišao u crkvu", ispričao je. Stalone je nakon toga ostao da leži na ulici.

Godinama kasnije suočio se s ocem

Kada je bio u četrdesetim, Stalone je ocu rekao:

"Volio bih da ti i ja možemo da budemo u istim godinama tri minuta." Kada ga je otac pitao zašto, odgovorio mu je: "Zato što bih volio da ti vratim istom mjerom i volio bih da znaš kako je to kada te neko dobro prebije."

Prema Staloneovim riječima, njegov otac, koji je tada imao 68 godina, odmah ga je izazvao na borbu. Glumac danas upravo s očevom žestinom povezuje dio karaktera koji je prenio na svoje najpoznatije filmske likove.

"Dakle, kada ljudi pitaju: 'Odakle ti ta žestina da glumiš Ramba?' Genetika", rekao je.

Vidi opis Otac ga ubijao od batina, a majka ga nikad nije zagrlila: Silvester Stalone imao tužno odrastanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YT printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT printscreen Br. slika: 7 7 / 7

"Majka me nikada nije zagrlila"

Fizičko nasilje nije bilo jedino što je obeležilo Staloneovo odrastanje. Kaže da u porodici gotovo nije bilo nježnosti.

"Moja majka me nikada, a moj brat to može da potvrdi, nije zagrlila. Nikada, nikada", ispričao je.

I njegov otac rijetko je pokazivao nježnost, zbog čega Stalone i danas pamti jedan naizgled običan trenutak iz djetinjstva. Kada je imao oko devet godina, nakon rada oko očevih konja zaspao je u automobilu. Otac mu je tada položio glavu na svoje koljeno i stavio mu ruku na glavu.

"I to nikada nisam zaboravio", rekao je.

"Odgajali su me stranci"

Stalone je ranije govorio i o tome kako su ga roditelji kao vrlo mladog poslali u pansion, gde su ga posjećivali samo jednom mjesečno.

"Odgajali su me stranci, znate, u jednom pansionu. I to je s vremenom postalo nekako prirodno okruženje. Moji roditelji zapravo nikada nisu bili brižni i nježni, pa je ovo zapravo bio svojevrsni bonus u poređenju s mjestom u kom sam živio", rekao je.

Priznaje da ga je takvo djetinjstvo oblikovalo. Kada su ga pitali da li ga je nedostatak roditeljske ljubavi učinio jačim, odgovorio je:

"Na pogrešan način, da, jeste. Učinilo me vrlo jakim."

Pravu ljubav osjetio tek oko 70. godine

Ta snaga je, međutim, imala svoju cijenu. Stalone tvrdi da ono što smatra istinskom ljubavlju nije doživio sve dok nije imao otprilike 70 godina. Tek je kroz odnos sa suprugom Dženifer Flavin i svojom djecom, kaže, doživio osjećaj bliskosti i ljubavi kakav mu je nedostajao tokom odrastanja.

Danas 80-godišnji glumac o tim iskustvima govori uoči objavljivanja memoara "The Steps", iako je dio najtežih uspomena odlučio da zadrži van knjige.