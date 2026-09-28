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Dženifer Lopez se potrudila da se cijeli Milano okreće za njom: Ispod crne čipke se apsolutno sve vidjelo

Dženifer Lopez se potrudila da se cijeli Milano okreće za njom: Ispod crne čipke se apsolutno sve vidjelo

Izvor Kurir
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Dženifer Lopez oduševila je Milano odvažnom čipkastom kombinacijom koja otkriva donji veš, nakon revije Dolce & Gabbana.

Dženifer Lopez se potrudila da se cijeli Milano okreće za njom Izvor: Perusseau - @ppress_photography / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dženifer Lopez je u Milanu pokazala svoju odvažnu modnu stranu, a prozirnom čipkastom kombinacijom nakon revije Dolce & Gabbane nije mogla da prođe nezapaženo.

Glumica i pjevačica Dženifer Lopez pobrinula se da se za njom okreću glave tokom boravka u Milanu.

Izvor: Marco/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za večernji izlazak nakon revije modne kuće Dolce & Gabbana odabrala je smjelo izdanje. Pred fotografe je stigla u odvažnoj crnoj čipkastoj kombinaciji koja je zbog prozirnog materijala otkrivala donji veš.

Izvor: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kroj koji je pratio njenu figuru dodatno je naglasio siluetu 57-godišnje zvijezde, dok je duboki dekolte cijelom izdanju dao još zavodljiviju notu. Preko čipke je prebacila dugu crnu bundu, kojom je nakratko prekrivala provokativnu kombinaciju.

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dženifer lopez milano

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