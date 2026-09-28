Prema novom obračunu, litar "Eurosupera" 98 koštaće 1,79 eura, dok će "Eurosuper 95" biti 1,75 eura. Cijena "Eurodizela" ostaje 1,95 eura po litru", dok će litar "lož ulja" koštati 2,02 eura.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 29. septembra važiti nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata, prema kojima će benzin poskupjeti po jedan cent, dok će lož ulje biti jeftinije pet centi.

Prema novom obračunu, litar "Eurosupera" 98 koštaće 1,79 eura, dok će "Eurosuper 95" biti 1,75 eura. Cijena "Eurodizela" ostaje 1,95 eura po litru", dok će litar "lož ulja" koštati 2,02 eura.

"Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa Odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, usvojenom na današnjoj sjednici Vlade", saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Kako su naveli, ovom odlukom akciza je umanjena "30 odsto za benzine i 25 odsto za eurodizel", dok je obračun izvršen i u skladu sa Uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata.

Nove cijene važiće od 29. septembra do 5. oktobra 2026. godine.

"Naredni obračun biće izvršen 5. oktobra 2026. godine, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 6. oktobra 2026. godine", naveli su iz ministarstva.