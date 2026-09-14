Dara Bubamara dobila ponudu da vodi Elitu 10: Otkrila detalje pregovora sa Mitrovićima

Na snimanju Zvezda Granda, Dara je potvrdila da je imala ponudu za Elitu 10.

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Dara Bubamara je danas stigla na snimanje Zvezda Granda, gdje je progovorila o ponudama koje je imala tokom ljeta i otkrila zbog čega je odbila Mitrovića.

Naime, Bubamara je, kako se pisalo, imala i ponudu da vodi emisiju za rijaliti program Elita 10, što je ona sad potvrdila.

"Nismo se dogovorili"

- Dobila sam bila ponudu, ali nisam ja za to. Sve je to šoubiznis, znate, ali nisam. Bilo je nešto na par dana, ali nismo se dogovorili - rekla je Dara.

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- Tražena sam! Na kraju ipak ostajem u Grandu, zadovoljna sam ugovorom, bila je najbolja ponuda, a i ne bih mijenjala društvo - priznala je Bubamara, pa pogovorila o odlasku Ane Bekute.

- Baš sam se iznenadila. Vidjela sam da se žena umorila, podržavam je. Ne znam ni ja kako ću izdržati ove godine, puno radim i imam još jednu ponudu za jednu televizijsku emisiju, ovih dana treba da potpišem ugovor, ne znam kako ću sve to da stignem - otkrila je Dara.

(Telegraf / MONDO)