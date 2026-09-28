Majka "Boga obrva" nekada bila Bobana: Promijenila izgled i ime, sada pozirala ispred vile na Dedinju (Video)

Alis Adaktar zasijala je u bijeloj haljini na otvaranju novog salona na Dedinju, okupljajući poznate ličnosti iz svijeta mode.

Izvor: MONDO

Majka poznatog kozmetičara Adama Adaktara, Alis, pojavila se u izazvonoj bijeloj haljini na otvaranju novog salona na Dedinju. Pozanta porodica okupila je veliki broj poznatih, a među njima su se našli i Dušan Petrović sa devojkom Emom Luketin.

Pogledajte kako je izgledala na događaju:

Pogledajte 00:06 Alisa Adaktar zasijala na otvaranju Adaktarove palate Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Inače, porodica Adaktar preselila se iz Čačka u Beograd, a Adam smatra da je njegova majka Alis, odnosno Bobana Đokić, kako se prije zvala, zaslužna za njihov uspjeh.

"Moja majka i ja mnogo razgovaramo i nema nekog određenog savjeta koji mi je dala, ali sjećam se da mi jednom na moju konstataciju da je nešto bilo skupo rekla: 'Nije to skupo, ili imaš pare za to ili nemaš'"

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