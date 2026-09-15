Dara Bubamara stigla je na snimanje nove sezone muzičkog tamičenja "Zvezda Granda"

Izvor: Instagram printscreen / darabubamara_official

Folk pjevačica Dara Bubamara stigla je na snimanje muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a u studio ju je dovezao dečko. Tom prilikom osvrnula se na nedavnu dramu i trzavice sa članovima žirija i objasnila šta se zapravo dogodilo.

"Ne sjećam se, nešto smo se Keba, Mili i ja pokačili, više je to šala", rekla je pjevačica.

Nedavno se takođe dotakla i navoda o mlađoj koleginici Džejli Ramović, ističući da među njima nema nikakvog sukoba i da uvijek govori direktno i iskreno.

"Ja sam jako iskrena, nemam dlake na jeziku, ja pričam kako jeste. Ne mrzim nikoga, nisam ja nikog potkačila. Ja sam rekla da je Brena najveća zvijezda na Balkanu. Ja Džejlu volim kao pjevačicu, dobra je djevojka. Brena je Brena, nema tu govora", poručila je Dara.

Vidi opis "Svako ima prava da traži svoj novac": Dara otkrila da li je Baki Prasetu gostovanje naplatila 20.000 eura Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: PROMO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: TikTok / alisadzambic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: PROMO Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: PROMO Br. slika: 11 11 / 11

Da li je Baki Prasetu naplatila gostovanje na lajvu?

Dara je najavila i rad na svom novom autorskom projektu, priznavši da spremna ulazi u formatu kakav do sada nije viđen kod nas.

Pogledajte kako je izgledalo gostovanje kod Bake Praseta:

"Postoji jedna osoba koju ne bih ugostila. To će se desiti, ta emisija. Ne smijem da otkrivam, jedva čekam. Biće Kim Kardašijan fazon. Po Novom Sadu, biće interesantno. Zvala bih Cecu, Baka Prase njega bih odmah zvala, dosta njih. Svako ima svoja prava da traži novac, to kod nas ne funkcioniše kao u svijetu. Pisali su i da sam ja Baki uzela 20.000 eura za gostovanje, pa nisam. Ja naplaćujem neke druge stvari", objasnila je Bubamara.

Povodom petogodišnjice smrti čuvene autorke Marine Tucaković, Dara se sa velikim poštovanjem prisjetila saradnje sa njom i njenim sinom Laćom, istakavši koliko je Marina imala uticaja na njenu karijeru i hit "Zidovi"

Vidi opis "Svako ima prava da traži svoj novac": Dara otkrila da li je Baki Prasetu gostovanje naplatila 20.000 eura Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Dosta pesama mi je Marina napisala. Teško mi je zbog nje i zbog Laće, uvijek zapalim svijeće za njih. I dan danas živim od nje i zarađujem od nje i njenih pjesama. Stihovi njeni su dobri, izdvojila bih pjesmu Zidovi. Marina je znala da se razumijem u muziku, ja sam uvijek korigovala. Taj album "Zidovi", poslušala sam je i vjerovala sam joj. Ona mi je stalno pričala da joj vjerujem, poslušala sam je, to je jedan od mojih najvećih hitova u karijeri. Ceca je isto stalno spominje. Takva žena se više ne rađa", zaključila je Dara.

(Blic/MONDO)