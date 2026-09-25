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Vjerenik Stefani Grujić među sedmoricom uhapšenih u Malagi: Pao u aferi "soba za mučenje", ona se odmah oglasila

Vjerenik Stefani Grujić među sedmoricom uhapšenih u Malagi: Pao u aferi "soba za mučenje", ona se odmah oglasila

Autor Marina Cvetković
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Policija u Španiji razotkrila 'sobu za mučenje' i uhvatila Zorana N., vjerenika Stefani Grujić, među sedmoricom uhapšenih Srba.

Vjerenik Stefani Grujić među sedmoricom uhapšenih u Malagi Izvor: Instagram printscreen / grujic_stefani

Nacionalna policija Španije razotkrila je "sobu za mučenje" u jednoj vili u Esteponi, u provinciji Malaga, i oslobodila dvojicu muškaraca koji su, prema navodima iz istrage, bili vezani, pretučeni i mučeni. U akciji je uhapšeno sedam državljana Srbije, za koje se sumnja da su dio međunarodne kriminalne organizacije koja se bavila trgovinom kokainom i hašišem, iznudama i drugim krivičnim djelima.

Među osumnjičenima i uhapšenima iz Srbije je i verenik Stefani Grujić Zoran, saznaje Telegraf. Zoran N. (35) uhapšen je dok je preskakao ogradu oko imanja. Njih dvoje su u prethodnom periodu boravili u Španiji, u Malagi odakle se Stefani oglašavala te dijelila fotografije sa svojim partnerom.

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Kao scene iz krimi filmova  

Inače, policijska hajka je počela nakon poziva žene koja je policiji rekla da je njen partner otišao na adresu zbog "sumnjivih poslova" i da joj je poručio da pozove policiju ako joj se ne javi u roku od deset, odnosno 20 minuta, prema različitim verzijama njene izjave zabilježenim tokom istrage.

Policajci su pronašli oružje, ali u jednoj od prostorija pronašli su prizor koji je izgledao kao scena iz kriminalističkog filma

Zidovi i pod bili su potpuno obloženi plastikom. U prostoriji su se nalazili stolica, plastične vezice, čekić, klešta, ostaci selotejpa i dva komada vatrenog oružja, među kojima je bio i pištolj sa prigušivačem.

Stefani se oglasila iz crkve

Grujićeva se danas oglašavala putem društvenih mreža, a ako je suditi po slikama koje je dijelila posjetila je crkvu kako bi se pomolila za svog partnera. Ona je podelila niz fotografija paljenja svijeće i ikona iz crkve ostavivši emotikone srca i molitve.

(izvor Telegraf / prenosi MONDO)  

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Tagovi

stefani grujić vjerenik Španija

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