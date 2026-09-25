Policija u Lazarevcu uhapsila je S. M. zbog nanošenja lakih tjelesnih povreda A. Ž. nožem tokom svađe.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Policija u Lazarevcu u četvrtak je uhapsila S. M. (37) i odredila zadržavanje do 48 sati. Njemu je napisana prijava za nanošenje lakih tjelesnih povreda.

S. M. je u Karađorđevoj ulici posle svađe sa A. Ž. (23) na mladića potegao nož i posjekao ga po stomaku.

Povrijeđenom je ljekarska pomoć ukazana u Hitnoj pomoći Doma zdravlja u Lazarevcu, gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu.

(Telegraf/MONDO)