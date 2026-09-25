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Pričala da ne voli da vježba, sad ne izlazi iz teretane: Ceca se preznojila zbog napornih vježbi, isplivale fotke

Pričala da ne voli da vježba, sad ne izlazi iz teretane: Ceca se preznojila zbog napornih vježbi, isplivale fotke

Autor Marina Cvetković
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Na društvenim mrežama sada je isplivao snimak Cece u teretani.

Ceca se preznojila zbog napornih vježbi, isplivale fotke Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

Jedna od naših najatraktivnijih pjevačica Ceca Ražnatović (53) vodi računa o svom izgledu i u šestoj deceniji, pa osim zdrave ishrane odlazi i u teretanu. Iako je često u intervjuima govorila da nije veliki ljubitelj vežbanja, to se sada, po svemu sudeći promijenilo.

Na društvenim mrežama sada je isplivao snimak Cece u teretani. Zadihanu i umornu od vježbi, Cecu je snimao jedan saradnik s kojim je otišla u teretanu, pogledajte:

- Kako se osjećate Svetlana na treningu, ovo zgodno tijelo? - pitao je Cecu saradnik, a ona se nasmijala i pokazala mišiće.

Ceca je podijelila ovaj snimak, pa napisala:

- Nema odmora dok traje odnova!

Otkrila kako je došla do manekenske linije

Ceca je ranije otkrila da je u jednom periodu počela da dobija na kilaži, zbog čega je odlučila da promijeni način na koji se hrani. Kako je sama navela, najveća kilaža koju je imala bila je 66 kilograma, dok danas ima oko 62.

Za promjenu načina ishrane konsultovala se sa nutricionistkinjom, a novi režim najviše se zasniva na namirnicama koje i inače voli.

- Nikad nisam imala problem sa kilažom, jer mi je genetika odlična. Međutim, prije izvjesnog vremena počela sam da se gojim. Suočila sam se sama sa sobom i rekla sebi da želim, prije svega, zdravije da živim! Posetila sam sjajnu nutricionistkinju, koju godinama znam preko zajedničkih prijatelja. Ona mi je stalno govorila: "Dođi, Ceki, da ti samo malo korigujem ishranu, a ja sam uvek nalazila izgovore da meni to ne treba. Bila sam ubijeđena da se zdravo hranim, a uz sve to postila sam svaki post."

Posebna ishrana  

Kako je objasnila, plan ishrane koji je napravila sa nutricionistkinjom uglavnom se zasniva na mesu i salatama. Posebno joj je, kako kaže, u početku bilo teško da se navikne na tačno određeno vrijeme obroka.

- Na kraju sam shvatila da želim promjenu, pozvala sam je i zajedno smo napravile plan po kom se hranim. Pošto obožavam meso i salatu, ishrana mi se bazira na tome. Prvih nedelju dana mi je bilo najteže jer je veoma bitno u koliko sati jedem. Nije mi bilo lako da uskladim vrijeme za obroke sa svojim poslovnim obavezama. Naime, između obroka mora da prođe bar tri, četiri sata. Ali posle je išlo sve lagano. Navikla sam se na taj režim ishrane i sada ne znam kako bih drugačije.

(Kurir / MONDO)  

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Tagovi

Ceca Ražnatović Svetlana Ceca Ražnatović trening ishrana

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