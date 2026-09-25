„Sokoli“ su pred više od 8.000 navijača pod Goricom savladali Kipar 2:1, nakon što su u drugom poluvremenu uspjeli da preokrenu rezultat

Izvor: FSCG

Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobjedom je počela novi ciklus Lige nacija. „Sokoli“ su pred više od 8.000 navijača pod Goricom savladali Kipar 2:1, nakon što su u drugom poluvremenu uspjeli da preokrenu rezultat.

Od starta je bilo jasno da domaći žele pobjedu. Mirko Vučinić odlučio se za ofanzivnu postavu, sa Nikolom Krstovićem, Milutom Osmajićem i Stevanom Jovetićem u napadu, dok je Vasilije Adžić djelovao iza njih.

Crna Gora je u prvom poluvremenu bila bolji rival, stvarala prilike i držala Kipar pod pritiskom. Domaći su za 45 minuta uputili čak 13 udaraca prema golu gostiju, ali nijesu uspjeli da pronađu put do mreže.

Kipar je početkom nastavka kaznio promašaje Crne Gore. Edvards je iskoristio jednu od rijetkih prilika gostiju i donio im vođstvo.

Reakcija domaćih bila je brza. Crna Gora je ponovo preuzela inicijativu, a nakon dosuđenog penala Nikola Krstović je bio siguran sa bijele tačke za 1:1.

Nije se domaći tim zadovoljio izjednačenjem. „Sokoli“ su nastavili da napadaju, a preokret je stigao u finišu. Krstović je ovoga puta asistirao, dok je Milut Osmajić pogodio za 2:1 i veliko slavlje na stadionu.

Crna Gora je tako pobjedom otvorila takmičenje i osvojila važna tri boda. Nakon dobrog prvog poluvremena i preokreta u nastavku, izabranici Mirka Vučinića pokazali su karakter i upornost kada je bilo najvažnije.

Sastavi:

Crna Gora: Popović – Roganović, Savić, Vujačić, Gašević – Bulatović, Janković, Adžić – Jovetić, Osmajić, Krstović.

Kipar: Fabijano – Šikis, Sotiriju, Panajotu, Malekidis – Andreu, Kiprijanu – Kastanos – Đonis, Pitas, Edvards.