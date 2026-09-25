Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran ne želi nuklearno oružje i da je spreman na međunarodnu provjeru svog programa, dok je za nastavak rata i zastoj u pregovorima optužio Vašington.

Izvor: MOHAMMED HUWAIS / AFP / PROFIMEDIA

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da njegova zemlja ne želi nuklearnu bombu i da je spremna da dozvoli međunarodnu provjeru svog nuklearnog programa. U intervjuu za „Fox News“ optužio je Sjedinjene Američke Države za rat na Bliskom istoku i zastoj u diplomatskim pregovorima.

Na direktno pitanje novinara Breta Bajera da li Iran želi nuklearnu bombu, Pezeškijan je odgovorio: „Nipošto. Nipošto.“

Pozvao se na vjerski stav pokojnog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, za kojeg je rekao da je više puta isticao da je oružje za masovno uništenje zabranjeno. Iran je pod dugogodišnjim međunarodnim nadzorom zbog nuklearnog programa i obogaćivanja uranijuma do nivoa znatno višeg od onog koji se uobičajeno koristi za civilnu proizvodnju električne energije.

"Spremni smo da dozvolimo provjeru"

Pezeškijan je rekao da je Teheran otvoren za smanjenje nivoa obogaćenosti uranijuma i međunarodnu provjeru, kao dio pokušaja da se smanje tenzije.

„Spremni smo da razblažimo uranijum. To nije veliki problem. Spremni smo da dozvolimo provjeru“, izjavio je.

Govoreći o diplomatiji, iranski predsjednik se pozvao na memorandum koji je, prema njegovim riječima, u junu potpisan sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Versaju. Tvrdio je da je tim dokumentom usaglašen okvir za dalje pregovore i da Iran i dalje želi da nastavi taj proces.

„Postigli smo dogovor sa vašim predsjednikom. Taj sporazum je potpisan i mi smo, na osnovu njega, i dalje spremni da idemo naprijed“, rekao je Pezeškijan.

Za rat optužio SAD i Izrael

Pezeškijan je tvrdio da su američki napadi prekinuli diplomatske napore. Prema njegovim riječima, Teheran je spreman za dogovor, ali ne prihvata da se pregovori vode pod vojnim i ekonomskim pritiskom.

„Problem je u tome što Amerika, umjesto da razgovara, prvo počinje da nas bombarduje i zatvara svaki put ka dijalogu. Mi smo spremni“, izjavio je.

On je rekao da Iran ne želi da ubija Amerikance, ali da će se braniti ako bude napadnut. Za sukob je optužio i Izrael.

„Nikada nismo tražili rat i ne želimo rat. Ali ne želimo ni da se on nastavi. Amerika mora da odluči da li želi da ga okonča“, rekao je Pezeškijan.

Osvrćući se na američke vojne napade i sankcije, naveo je da Iran ima ekonomske teškoće, ali da će nastaviti da se odupire pritiscima. Dodao je da za Teheran nije presudno da li bi dogovor bio postignut prije ili poslije izbora u SAD, već da li je Vašington spreman da pregovara.

Govorio i o sastanku sa Modžtabom Hamneijem

Iranski predsjednik iznio je i detalje susreta sa sadašnjim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, sinom pokojnog Alija Hamneija. Prema njegovim riječima, sastali su se licem u lice prije otprilike mjesec do mjesec i po dana, a razgovor je trajao oko sedam sati.

„Sastali smo se na oko sedam sati. Razgovarali smo licem u lice“, rekao je Pezeškijan.

Na pitanje da li je Hamnei zdravstveno sposoban da upravlja zemljom, odgovorio je: „U potpunosti.“ Naveo je da vlada sprovodi politiku, dok konsultacije i smjernice dolaze od vrhovnog vođe. Njegovo odsustvo iz javnosti objasnio je bezbjednosnim razlozima.

Pezeškijan je tokom intervjua upitan i za navode da su iranske snage koristile kineske satelitske snimke prilikom napada na američku bazu u Jordanu, u kojem su poginula tri američka vojnika. Rekao je da o tome nema neposrednih saznanja.