Španska policija uhapsila je sedam državljana Srbije zbog sumnje da su u jednoj luksuznoj vili u poznatom ljetovalištu u Kosta del Solu zatočili i mučili dvojicu muškaraca.

Izvor: Policia nacional

Kako prenose španski mediji, policija je posle upada u kuću strave pronašla "sobu za mučenje" i zarobljene muškarce koji su bili goli i krvavi.

- Uhapšeni su pripadnici kriminalne grupe, koji su državljani Srbije i određen im je pritvor zbog otmice i mučenja - prenose španski mediji.

Kako navode, jeziva otmica otkrivena je pošto je djevojka jednog od zarobljenih muškaraca prijavila policiji da je njen partner otišao na sastanak zbog nezakonitog "posla" i da ju je upozorio da pozove policiju ukoliko se ne javi u roku od 20 minuta. Pošto se nije javljao 40 minuta, ona je alarmirala špansku policiju, iz straha da mu se nešto dogodilo.

- Policajci su odmah otišli do vile čiju je adresu dala, ali pošto se na njihove pozive niko nije odazivao, preskočili su ogradu kuće. Iznenada, iz kuće je izleteo muškarac koji je bio go, a tijelo mu je bilo potpuno krvavo. Neprestano je vikao "žele da nas ubiju", "pokušavaju da nas ubiju" - navode oni kako je otkriven horor u čuvenom ljetovalištu.

Policajci su odmah pozvali pojačanje i kada su uletjeli pod punom opremom u kući, zatekli su jeziv prizor, koji ih je kako navode podsjećao na film "Petparačke priče".

- Unutra je bila soba obložena plastičnim folijama. To je bila prostorija za mučenje, a osim stolice koja je bila postavljena na sredini, unutra su bila i klješta, čekići. Unutra su policajci zatekli još jednog muškaraca, vezanog za stolicu, koji je mučen i bio je sav krvav - otkrivaju jezive detalje.

U kući je zaplijenjeno i oružje, dvije puške AK-47, kao i pištolji.

Prema nezvaničnim informacijama, žrtve koje su Srbi oteli bile su državljani Maroka i Španije.

- Sumnja se da je motiv otmice i jezivog mučenja posao oko šverca droge. Ne isključuje se mogućnost da su oteti napravili grešku tokom zajedničkog posla, da im je možda ukradena pošiljka ili da je droga zaplenjena - navode izvori španskih medija.

Kako otkrivaju, u toku je potraga za saradnicima sedmorice uhapšenih državljana Srbije, koji su pripadnici jedne kriminalne grupe.

(Kurir/MONDO)