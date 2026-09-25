Posjeta kineskog predsjednika Si Đinpinga Vašingtonu protekla je uz raskošan doček i razgovore o trgovini, vještačkoj inteligenciji i Tajvanu, ali za sada nema naznaka da su dvojica lidera postigla značajniji dogovor o spornim pitanjima.

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Američki predsjednik Donald Tramp ugostio je u četvrtak kineskog predsjednika Si Đinpinga u Bijeloj kući, tokom njegove prve posjete Vašingtonu poslije više od deset godina. Dvije zemlje dogovorile su se da do 10. januara produže sporazum kojim je privremeno zaustavljen njihov trgovinski sukob, dok drugi konkretni rezultati sastanka nijesu saopšteni, piše Gardijan..

Raskošan doček, malo konkretnih rezultata

Demokratski senatori kritikovali su samit, ocjenjujući da je više pažnje posvećeno ceremoniji nego pitanjima koja opterećuju odnose SAD i Kine, među kojima su trgovina, vještačka inteligencija, Tajvan i rat s Iranom. Razgovor Trampa i Sija iza zatvorenih vrata trajao je oko 90 minuta.

Bivši američki diplomata Deni Rasel ocijenio je da protokol ne može da zamijeni napredak u pregovorima. „Pande su simpatične, ali Americi su potrebni rijetki zemni metali“, rekao je Rasel, nazvavši susret više „diplotainmentom“ nego diplomatijom.

Si je, s druge strane, pozvao na saradnju i rekao da se rizik od sukoba između sile u usponu i već uspostavljene sile „može prevazići“. Tramp je sastanak opisao kao „odličan“, bez iznošenja detalja o eventualnim novim dogovorima.

VJeštačka inteligencija bez jasnog dogovora

Tramp je prije susreta najavio da će sa Sijem razgovarati o „superinteligenciji“, kako je nazvao vještačku inteligenciju, ali nije pokazao interesovanje za nova pravila u toj oblasti. „Superinteligencija će biti važna tema razgovora, ali želim da stvari ostanu upravo onakve kakve jesu“, napisao je na mreži Truth Social i dodao da je to i stav Kine.

Si je poručio da razvoj vještačke inteligencije uvijek mora da bude „pod ljudskom kontrolom“. O ishodu razgovora o toj temi nije objavljen konkretan dogovor.

Tajvan i prodaja oružja od 14 milijardi dolara

Prema saopštenju kineske agencije Sinhua, Si je tokom razgovora pozvao Trampa da se usprotivi „nezavisnosti Tajvana“. Bijela kuća nije odmah objavila svoj prikaz sastanka.

Tramp je ranije odložio paket prodaje američkog oružja Tajvanu vrijedan oko 14 milijardi dolara, nazvavši ga „veoma dobrim adutom u pregovorima“. Najmanje 19 demokratskih senatora sada traži da se odobrena pomoć Tajvanu isporuči. Kina smatra Tajvan svojom teritorijom i ne isključuje upotrebu sile radi preuzimanja kontrole nad ostrvom.

Tramp dočekao Sija već na aerodromu

Tramp je Sija dočekao na aerodromu u vojnoj bazi Endruz, uz crveni tepih. Prema Gardijanu, to je prvi put od 2015. da je američki predsjednik tamo lično dočekao stranog gosta, umjesto da formalni doček bude održan tek u Bijeloj kući.

Posjetu su pratile i tenzije s medijima: američke televizije nijesu uživo prenosile izjave dvojice lidera u znak protesta zbog zabrane pristupa Bijeloj kući za CNN, MS Now i Politiko.

Tehnološki milijarderi na državnoj večeri

Na državnoj večeri priređenoj u čast kineskog predsjednika bili su i Tim Kuk iz Epla, Džef Bezos iz Amazona, Sundar Pičai iz Alfabeta, Sem Altman iz OpenAI-ja, Ilon Mask iz Tesle i Džensen Huang iz Nvidije. Na meniju su bili krem čorba od žute tikve, brancin sa susamom i desert od vanile i višanja.

Novinarima CNN-a i MS Now nije bio dozvoljen pristup večeri. Ispred Bijele kuće okupili su se demonstranti čiji su se povici „Kina napolje iz Hongkonga“ čuli dok su se lideri fotografisali na stepenicama.