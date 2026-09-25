Bil Gejts smatra da je vještačka inteligencija dovoljno moćna da uzrokuje smrt milijardu ljudi, ako padne u ruke zlonamjernih pojedinaca.

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Suosnivač Majkrosofta Bil Gejts pozvao je zakonodavce u Vašingtonu da regulišu razvoj vještačke inteligencije, poručivši da samoregulacija kompanija nije dovoljna i da su potrebni zakoni i nadzor države.

„Vještačka inteligencija je svakako dovoljno moćna da pokrene događaje koji uzrokuju milijardu mrtvih. Nikada nije postojalo oružje tako moćno kao spoj ljudi sa lošim namjerama koji koriste najnovije AI alate“, upozorio je Gejts u intervjuu za NBC.

Njegov apel dolazi u trenutku kada i sami čelnici vodećih AI laboratorija, poput kompanija Antropik i OpenAI, priznaju potrebu za usporavanjem trke u razvoju naprednih sistema.

Bivši zaposleni i uzbunjivač iz Antropika, Džejkob Kokson, upozorio je da kompanije srljaju ka samounapređujućoj superinteligenciji i „kockaju se sa našim životima“, istakavši da kreatori tehnologije vjeruju da bi ona mogla da zbriše čovječanstvo do kraja decenije.

Dok prvi čovjek OpenAI-ja Sem Altman u Ujedinjenim nacijama traži međunarodne standarde i nadzor, osnivač Mete Mark Zakerberg odbacuje potrebu za koordinacijom na nivou cijele industrije, tvrdeći da svaka laboratorija treba sama interno da brine o bezbjednosti.

Sa druge strane, političke reakcije u SAD su podijeljene. Dok pojedine savezne države, poput Kalifornije, Njujorka i Merilenda, već uvode sopstvene uredbe i tijela za nadzor, predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson odbija da donosi federalne zakone, navodeći da bi požurivanje moglo da šteti nacionalnoj bezbjednosti.

Predsjednik Majkrosofta Bred Smit oštro je kritikovao kompanije koje čekaju državu umjesto da same uspore, upoređujući situaciju sa avio-industrijom.

„Ako znate da postoji rizik da se avion sruši i da ljudi poginu, da li i dalje stavljate pobjedu u trci ispred bezbjednosti putnika i javnosti?“, zapitao se.