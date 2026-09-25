Premijer Albanije Edi Rama izjavio je u Njujorku da su SAD i bivši predsednik Džozef Bajden izdali Hašima Tačija jer nisu sprečili "farsu od suđenja" u Hagu.

Izvor: OLIVER LANGEL, DÜSSELDORF. GERMANY / imago stock&people / Profimedia

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da je bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden izdao nekadašnjeg predsjednika Kosova Hašima Tačija, kojeg je Specijalizovano vijeće u Hagu osudilo na 25 godina zatvora.

Rama je to kazao tokom obraćanja na svečanoj večeri u Njujorku, koju je organizovao Savjet za albansko-američke odnose. On je poručio da su SAD morale da učine znatno više za četvoricu nekadašnjih pripadnika i vođa OVK koji su u Hagu osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora.

"Dozvolite mi da kažem nekoliko reči bez još jednog dugog govora. Želim prvo da se zahvalim Iliru i Martinu na ovom velikodušnom pozivu. Izvinjavam se svima koji se možda osećaju pomalo ignorisano, ali mogu reći da je najbolja stvar koja mi se danas mogla dogoditi bila da sedim pored kuma albanske zajednice, gospodina Sala Rusija", rekao je Rama.

U nastavku obraćanja, albanski premijer se direktno osvrnuo na Hašima Tačija i ulogu Vašingtona u postupku koji se protiv njega vodi u Hagu.

"Kad smo već kod Salina Rusija i njegove porodice, patim zbog odsustva nekoga ko je uvek bio pozvan u svoje sklonište, on je u svom skloništu. On je Hašim Tači, nije ovde sa nama, jer ga je ova zemlja izdala. Jer ga je Džo Bajden, koji ga je nazvao Džordžom Vašingtonom Kosova, izdao. Iako su general Klark i neki ljudi dali sve od sebe, ova zemlja nije dala sve od sebe za Hašima Tačija", naglasio je Rama.

Albanski premijer je kazao da je, prema njegovom mišljenju, Vašington mogao da učini više kako bi se spriječilo pokretanje postupka protiv bivših lidera OVK, koji je nazvao farsom.

"Kada kažem izdao, to je zato što se mi kao mala zemlja osećamo prijateljima sa SAD, najvećim i najjačim. Moglo se više učiniti, da se nije dozvolilo da ova farsa počne. Generale, zahvalan sam vam na svemu što ste učinili u svom ličnom svojstvu", zaključio je Rama.

Podsjetimo, nakon prvostepene presude Specijalizovanih vijeća u Hagu, albanski premijer Edi Rama oglasio se i na društvenim mrežama, gdje je kratkom porukom reagovao na odluku suda kojom je nekadašnjem političkom i vojnom vrhu OVK izrečena ukupna kazna od 81 godine zatvora.

Rama je na svom Fejsbuk profilu objavio fotografiju na kojoj su prikazani mapa Evrope i bodljikava žica, uz samo jednu riječ na albanskom jeziku – "Marre", što znači "Sramota".