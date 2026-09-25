Spajić smatra da program predstavlja ulaganje u budućnost Crne Gore i njenih građana, ističući da su godine obilježene podjelama, dok su životni standard i položaj zaposlenih, prema njegovim riječima, bili zapostavljeni.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Premijer Milojko Spajić kazao je da je „Euro model“ održiv i da su to, kako tvrdi, potvrdile dosadašnje analize. Govoreći u emisiji „Okvir“ na RTCG, osvrnuo se i na stav ministra finansija, navodeći da razumije potrebu za dodatnim vremenom prije donošenja konačne odluke, s obzirom na uticaj modela na različite sektore.

Spajić smatra da program predstavlja ulaganje u budućnost Crne Gore i njenih građana, ističući da su godine obilježene podjelama, dok su životni standard i položaj zaposlenih, prema njegovim riječima, bili zapostavljeni.

„Naravno da ne može imati brzi zaključak i apsolutno je to normalno. Oni gledaju sa tog mikro nivoa, ja gledam sa nekog makro nivoa, ali će analiza, sa koje god strane vi počeli, završiti istim zaključkom. I ja mislim da je vrijedno investirati u zaustavljanje odlaska mladih ljudi, radno sposobnih ljudi iz Crne Gore po ulasku u Evropsku uniju“, rekao je premijer.

Na pitanje ko je učestvovao u izradi modela, Spajić je odgovorio da nema potrebe mijenjati tim koji je, kako smatra, ostvario rezultate.

„Tim koji pobjeđuje ne treba mijenjati. Ovdje se radi o ljudima kojima se povećavaju minimalne primarne zarade, odnosno ljudima koji iz siromaštva prelaze u srednju klasu. Mi nismo prva zemlja koja prelazi iz siromaštva u srednju klasu stotine hiljada ljudi. Mnoge zemlje su se tako razvijale“, kazao je Spajić.