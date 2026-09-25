Kad je najstarija Bekvalčeva pustila glas, svima su pale vilice: Ćerka i sestra pjevačice, a ona pokidala (Video)

Dragana Bekvalac je zapjevala na rođendanu kod sestre Nataše, a malo ko zna kakav moćan glas ima.

Izvor: Instagram/draganabekvalac72

Pjevačica Nataša Bekvalac sinoć je organizovala gala proslavu svog 46. rođendana, i dok se snimci sa slavlja šire mrežama, jedan je privukao posebnu pažnju.

Nataša i Kristina imaju i najstariju sestru Draganu, koja nije dio javnog svijeta, ali kako uvijek ističu, sve su u veoma vezanim i bliskim odnosima.

Evo kako Dragana izgleda:

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Kristina je sada podijelila snimak trenutka kada je Dragana zapevala, uz riječi:

"Znam da će da me prebije zbog ovog snimka jer ne voli javno da pjeva, ali ja MORAM DA VAM POKAŽEM kako moja sestra pjeva. Gale kida!"

Poslušajte i sami:

Pogledajte 00:30 Dragana Bekvalac peva na rođendanu kod Nataše Izvor: Instagram/kristinabekvalac Izvor: Instagram/kristinabekvalac

Ćerka joj popularna pjevačica mlađe generacije

Da krv nije voda, dokaz je i to što je pored Nataše, u muzičke vode uplovila i Draganina ćerka Sara Šekularac poznatija kao Zoi, koja je snimila i duet sa tetkom Natašom na poslednjem albumu, pod nazivom "Sve to tebi u inat".

Evo kako izgleda Zoi:

Dragana se inače bavi nečim sasvim drugačijim, te dugi niz godina drži kozmetičke salone i već godinama je u skladnom barku sa Mihajlom Šekularcem.

Još njihovih slika pogledajte u galeriji: