Dragana Bekvalac je zapjevala na rođendanu kod sestre Nataše, a malo ko zna kakav moćan glas ima.
Pjevačica Nataša Bekvalac sinoć je organizovala gala proslavu svog 46. rođendana, i dok se snimci sa slavlja šire mrežama, jedan je privukao posebnu pažnju.
Nataša i Kristina imaju i najstariju sestru Draganu, koja nije dio javnog svijeta, ali kako uvijek ističu, sve su u veoma vezanim i bliskim odnosima.
Evo kako Dragana izgleda:
Kad je najstarija Bekvalčeva pustila glas, svima su pale vilice: Ćerka i sestra pjevačice, a ona pokidala (Video)
Dragana pustila glas i održala lekciju iz pjevanja
Kristina je sada podijelila snimak trenutka kada je Dragana zapevala, uz riječi:
"Znam da će da me prebije zbog ovog snimka jer ne voli javno da pjeva, ali ja MORAM DA VAM POKAŽEM kako moja sestra pjeva. Gale kida!"
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Da krv nije voda, dokaz je i to što je pored Nataše, u muzičke vode uplovila i Draganina ćerka Sara Šekularac poznatija kao Zoi, koja je snimila i duet sa tetkom Natašom na poslednjem albumu, pod nazivom "Sve to tebi u inat".
Evo kako izgleda Zoi:
Kad je najstarija Bekvalčeva pustila glas, svima su pale vilice: Ćerka i sestra pjevačice, a ona pokidala (Video)
Dragana se inače bavi nečim sasvim drugačijim, te dugi niz godina drži kozmetičke salone i već godinama je u skladnom barku sa Mihajlom Šekularcem.
Još njihovih slika pogledajte u galeriji:
Kad je najstarija Bekvalčeva pustila glas, svima su pale vilice: Ćerka i sestra pjevačice, a ona pokidala (Video)