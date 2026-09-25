U Esteponi otkrivena soba za mučenje koju su koristili Srbi iz kriminalne organizacije, uhapšeni zbog otmice i zlostavljanja.

Izvor: Policia nacional

Vila u Esteponi u kojoj se nalazila "soba za mučenje" u Španiji bila je iznajmljena od strane srpske kriminalne organizacije čiji su se pipci pružali od Andaluzije do Levanta, prenose tamošnji mediji. Državljani Srbije uhapšeni su zbog sumnje da su učestvovali u otmici i mučenju ljudi, a u kući strave u koju je policija upala pronađena je prostorija opremljena za mučenje.

"Riječ je o bandi koja se bavi trgovinom kokaina i hašiša, a čija djelatnost obuhvata i druga krivična dela poput iznude", navode izvori iz istrage za El Espanol.

Srbi pohapšeni u Španiji dio šire kriminalne grupe?

Rad Pokrajinske brigade kriminalističke policije u Malagi omogućio je razbijanje ćelije ove međunarodne kriminalne grupe, prisutne u više provincija, tvrde španski mediji.

Nacionalna policija je utvrdila da među sedmoricom uhapšenih Srba, zbog mučenja dvojice muškaraca u sobi jedne vile u Esteponi, "neki od njih već imaju dosije zbog razbojništava i trgovine drogom, a imali su čak i aktivne sudske pozive“.

Žrtve mučenja takođe nisu bez mrlje u prošlosti, jer Migel Anhel (Kadiz, 1981) i Hamza (Seuta, 1995) "imaju policijski dosije". Zapravo, pomenuti izvori španskih medija preciziraju da je "jedan od oslobođenih muškaraca takođe završio u zatvoru, kao i sedmorica uhapšenih državljana Srbije".

Kriminalistička policija radi sa hipotezom da su dvije žrtve, oslobođene iz sobe za mučenje, navodni članovi ove kriminalne organizacije iz Istočne Evrope, posvećene švercu kokaina, hašiša i iznudama.

"Sve ukazuje na to da su ovi ljudi bili mučeni u znak odmazde, odnosno zbog obračuna, jer nisu obavili neki posao koji im je banda povjerila."

Policija otkrila sobu za mučenje

"Soba za mučenje“ otkrivena je zahvaljujući pozivu u pomoć emotivne partnerke jednog od kidnapovanih muškaraca. Tako otkriva dokumentacija u koju je El Espanol imao uvid.

"Moj partner je otišao na jednu adresu da obavi neke mutne poslove i rekao mi je da, ako se ne javi za deset minuta, pozovem policiju", rekla je ona.

To je bio sadržaj uznemirujućeg obavještenja koje je dežurna služba 091 primila u jedan sat i pet minuta iza ponoći, u subotu, 5. septembra. Adresa objekta u kom su se ugovarali "mutni poslovi“ bila je Ulica Nueva Atalaja broj 65 u Esteponi.

Tamo se patrola uputila istog momenta. Dvojica nacionalnih policajaca nisu ni slutila da će se uhvatiti u koštac sa opasnom kriminalnom organizacijom.

Odjednom su se otvorila automatska vrata vile i policajci iz ove prve patrole primijetili su da se dva muškarca kreću ka njima, skrivajući lice i noseći rukavice otporne na posjekotine.

Zatim su prisustvovali sceni nalik onima iz filmova Kventina Tarantina i zaključili da se u toj vili ne dešava ništa dobro.

"Kroz kuhinjska vrata kuće istrčava go muškarac, krvavog lica i u stanju panike, vičući: "Drže me u zatočeništvu i hoće da me ubiju!", ispričali su izvori iz istrage za španske medije.

U tom trenutku, jedan od dvojice muškaraca koji su skrivali lice, bježi u trku, preskačući zid bašte vile u Ulici Nueva Atalaja.

Filmska akcija hapšenja Srba u Španiji

"Policajci su mogli da vide da je muškarac koji je bježao nosio nešto u rukama što je moglo biti vatreno oružje, ignorišući naređenja da se zaustavi. Zbog toga je jedan policajac ispalio hitac u vazduh radi zastrašivanja", dodaje se.

Isti policajac koji je otvorio vatru počeo je da juri osumnjičenog, Marka N. (1995), koga uspijevaju da "presretnu na trotoaru“. Sve to uz pomoć dvojice agenata koji su stigli u drugom patrolnom vozilu, mobilisanom jer se situacija komplikovala iz minuta u minut. Ubrzo potom pao je i drugi maskirani napadač, Filip J. (2001), a locirana je i jedna od žrtava mučenja: Hamza.

Iz vile u kojoj se nalazila soba za mučenje državljani Srbije počeli su da istrčavaju sa svih strana. Zoran N. (1991) zatečen je dok je "preskakao“ zid.

"Simultano, jedan policajac ulazi u dvorište vile i primjećuje osobu koja trči ka zadnjem dijelu kuće, bacajući torbu napolje, koja pada u susjedno dvorište", navodi El Espanjol.

U toj sportskoj torbi pronađene su automatske puške AK-47 iz vremena bivšeg Sovjetskog Saveza, koje su članovi ove organizacije koristili za obezbjeđivanje vile koju su iznajmili kao "operativnu bazu“ za svoju mrežu prodaje droge.

Drugi pripadnik jedne od mobilisanih patrola ušao je u vilu i otkrio prisustvo još državljana Srbije u dnevnoj sobi.

Kada su ušli u kuću, iz jedne od soba čuje se osoba koja izlazi u dnevni boravak govoreći: "Htjeli su da me ubiju".

Jezivi detalji sobe za mučenje

Radi se o Migelu Anhelu, kidnapovanom i pretučenom u sobi za mučenje: prostoriji čiji su zidovi bili potpuno obloženi plastikom, sa jednom stolicom, plastičnim vezicama, čekićem, kliještima i pištoljem sa prigušivačem.

Nakon hapšenja sedmorice državljana Srbije, policajci su detaljno pregledali vilu i potvrdili da su dvojica krvavih muškaraca bila izložena zvjerskom zlostavljanju.

(Blic/MONDO)