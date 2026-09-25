Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je predložio Volodimiru Zelenskom da otputuje u Moskvu na razgovore s Vladimirom Putinom, što je uznemirilo ukrajinskog predsjednika, prenosi Blumberg.

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Američki predsjednik Donald Tramp ove nedelje ponovo je pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se sastane s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, iako je Zelenski ranije više puta odbio takav predlog, objavio je Blumberg pozivajući se na izvore. Prema navodima tog lista, Trampov zahtijev je uznemirio Zelenskog.

Moskva kaže da je spremna za sastanak

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak da je Rusija i dalje spremna da primi Zelenskog u Moskvi i da bi mu bile obezbeđene garancije bezbjednosti. Dodao je da ukrajinski predsjednik zna koje odluke, prema stavu Moskve, treba da donese.

Susret Trampa i Zelenskog u Njujorku

Tramp i Zelenski sastali su se u utorak na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Njihov razgovor iza zatvorenih vrata trajao je oko 40 minuta, navodi RIA Novosti. Pre sastanka Zelenski je zahvalio američkoj strani i izrazio želju da se rat završi prije zime, prenose RIA Novosti.

Dan kasnije, po izlasku sa zasedanja Generalne skupštine, Zelenskog su novinari pitali kada će doći u Moskvu. Odgovorio je: "Na raketi.