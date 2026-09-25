Vladimir Putin tvrdi da evropske zemlje govore o ruskoj prijetnji kako bi nastavile da podržavaju Ukrajinu i poručuje da Moskva ne planira vojne operacije protiv država EU.

Izvor: Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da evropske zemlje podižu tenzije govoreći o navodnoj ruskoj prijetnji, jer žele da nastave podršku Ukrajini, prenosi RIA Novosti.

Putin je rekao da se Moskva ne priprema za vojne operacije protiv država Evropske unije i da za takav sukob nema razloga. Tvrdnje estonskog ministra odbrane o mogućem sukobu nazvao je provokacijom.

„Cirkus je otišao, a klovnovi su ostali“, dodao je Putin.

Prema njegovim riječima, pojedini krugovi u Evropi žele da koriste Ukrajinu kao „topovsko meso“ kako bi ograničili razvoj Rusije.

Govoreći o mirovnom procesu, Putin je ustvrdio da je Kijev prekinuo kontakte u Istanbulu, a da je nekoliko nedjelja pred izbore izrazio želju da ih obnovi. On je potom naveo da su ukrajinske snage u noći ka 20. septembru pokušale da izvedu masovan napad na Moskvu.

Ruski predsjednik tvrdi i da su mete bili stambeni objekti u kojima žive članovi izbornih komisija, kao i biračka mjesta, od kojih se jedno nalazilo u školi. Te tvrdnje RIA Novosti u dostavljenom tekstu ne potkrepljuje nezavisnom potvrdom.

Putin je poručio da Kijev treba da shvati da, prema njegovom mišljenju, podizanje tenzija neće donijeti ništa dobro, već će dodatno pogoršati situaciju.