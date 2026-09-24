Jeziva tajna opasne bande otkrivena je u poslednji čas zahvaljujući pozivu djevojke jedne od žrtava otmice. Policija je ubrzo identifikovala sedmoricu državljana Srbije sa bogatim dosijeima.

Izvor: Policia nacional

Španska policija je identifikovala sedmoricu državljana Srbije koji su uhapšeni u luksuznoj vili u Esteponi, gdje su napravili improvizovanu sobu za mučenje.

Riječ je, kako se sumnja, o pripadnicima organizovane kriminalne grupe razvijene mreže na području Kosta del Sol, Kampa de Gibraltar i Levanta, a većina njih odranije ima bogate policijske dosijee.

Podsjetimo, jeziva otmica je otkrivena nakon što je djevojka jednog od zarobljenih muškaraca prijavila policiji da je njen partner otišao na sastanak zbog nezakonitog "posla“ i upozorio je da pozove policiju ako mu se ne javi u roku od 20 minuta.

Pošto se nije javljao 40 minuta, ona je alarmirala špansku policiju, u strahu da mu se nešto dogodilo.

"Policajci su odmah otišli do vile čiju je adresu dala, ali pošto se niko nije odazivao na njihove pozive, preskočili su ogradu kuće. Iznenada je iz kuće izletio muškarac koji je bio go i potpuno krvav. Neprestano je vikao 'hoće da nas ubiju', 'pokušavaju da nas ubiju"', navode španski mediji o tome kako je otkriven horor u poznatom ljetovalištu.

Policajci su odmah pozvali pojačanje i kada su upali u kuću u punoj opremi, zatekli su jeziv prizor koji ih je, kako navode, podsjetio na film "Petparačke priče".

"Unutra je bila soba obložena plastičnim folijama. To je bila prostorija za mučenje, a osim stolice koja je bila postavljena na sredini, unutra su bila i kliješta, čekići. Policajci su unutra zatekli još jednog muškarca, vezanog za stolicu, koji je bio mučen i sav krvav", ispričao je izvor iz istrage za El Espanjol.

Prema nezvaničnim informacijama, žrtve koje su Srbi oteli bili su državljani Maroka i Španije.

"Sumnja se da je motiv otmice i jezivog mučenja posao vezan za šverc droge. Ne isključuje se mogućnost da su oteti napravili grešku tokom zajedničkog posla, da im je možda ukradena pošiljka ili da je droga zaplijenjena", navode izvori španskih medija.

(Blic/MONDO)