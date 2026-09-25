"Na samrti me je zakleo, scena pored šporeta mi je najgora": Jovana Jeremić u suzama o najbolnijoj temi

Jovana je na trenutak zastala, a potom priznala da joj je upravo jedna scena sa ocem i dalje toliko bolna da ne može da je ispriča bez suza.

Izvor: Tiktok printscreen/ haosnaestradi

Jovana Jeremić gostovala je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gdje je u jednom trenutku jedva zadržala suze dok je govorila o pokojnom ocu i njegovim poslednjim danima.

Voditeljka ju je pitala koliko joj je bilo teško kada ju je otac gledao uplakanu i povrijeđenu, kao i da li joj je tada uputio neki poslednji savjet koji će zauvek pamtiti.

Pogledajte Jovanine slike sa porodicom i pokojnim ocem:

"Ta scena mi je najgora"

Jovana je na trenutak zastala, a potom priznala da joj je upravo jedna scena sa ocem i dalje toliko bolna da ne može da je ispriča bez suza.

- Ta scena mi je najgora kod šporeta, znaš. Ali ne mogu to da ti pričam, jer ću opet da se rasplačem, a to nema smisla. Glupo je da idemo do te mjere toliko duboko - rekla je Jovana, vidno emotivna.

Pogledajte 03:05 JOVANA JEREMIĆ SE RASPLAKALA NA KURIR TELEVIZIJI! Voditeljka progovorila o najbolnijoj temi: "Na samrti me je ZAKLEO..." Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

"Na samrti me je zakleo"

Ipak, nakon kratke pauze odlučila je da odgovori na pitanje o poslednjem savjetu koji joj je otac ostavio. Otkrila je da ju je na samrti zakleo da, bez obzira na sve što joj se u životu dogodi, nikada ne postane osoba koja drugima nanosi bol.

- Ako ikad u životu budeš u situaciji, a bićeš, da možeš da manipulišeš drugim ljudima, mlađim muškarcima koji će da se sutra zaljube u tebe ili da te vole, i da učine sve zbog tvoje ljubavi, nemoj nikada da si to zloupotrebila. Jer nikad ne smeš da postaneš kao oni. Moraš da ostaneš dosledna onome što sam te učio - prenijela je Jovana očev poslednji savjet.

Kako je ispričala, to je bio njihov poslednji razgovor, dok je njen otac pušio jednu od poslednjih cigareta u životu.

(Kurir / MONDO)