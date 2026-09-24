Jovana Jeremić se još jednom osvrnula na bivšeg, te spomenula i ćerku i izdaju ljudi iz svog okruženja

Izvor: Instagram printscreen

Jovana Jeremić osvrnula se na ljude iz svog okruženja, a posebno se dotakla onih koji su je povrijedili i izdali u trenucima kada je ostala bez oca

Vidi opis "Ti si demon, šta si uradio mojoj majci": Ćerka Jovane Jeremić je gledala dok plače, brutalno prozvala bivšeg Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Voditeljka tvrdi da je mnoge izbacila iz svog života, ali da ima i onih kojima sprema osvetu.

"Preživjela sam izdaje najbližih ljudi, mnoge sam prijatelje izgubila. Napravila sam čistku", priča Jeremićeva, i dodaje šta joj je otac rekao na samrti, ističući da je on rekao ime osobe, koja ju je izdala, ali da ona neće:

"Neke ljude si upoznala da bi znala kakva ne treba da postaneš".

Potom je dodala:

"Mene su mnogi prijatelji izdali, a svima želim da stave prst na čelo i ako imaju ćerke da se zapitaju da li bi voljeli da ih zadesi ono što sam ja proživjela."

Izvor: Printscreen/Pink

"Svakome ću vratiti"

Jovana je istakla da će svima do jednog vratiti, sve ono što je osetila nakon raskida sa Draganom i za vreme bolesti njenog oca.

"Izdaju ne praštam i izdaju ću svakome vratiti. U svakom smislu. Ja imam 36 godina, za razliku od svih njih ja sam po 20 godina mlađa. Na meni svijet ostaje, na njima ne ostaje. Vrijeme prolazi i svakome ću vratiti", rekla je ona i dodala:

"Ja ne vraćam onda kad oni misle da vraćam, vratiću im kad budu bili najslabiji, tad ću ih zgaziti, jer su oni mene pokušali da zgaze kad mi se tata raspadao od raka i neće biti milosti, jer za mene tad nije bilo milosti. Sve sam im zapamtila, čak i ono malo što misle da nije bila izdaja."

Jovana Jeremić otac Miodrag

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

"Nema ono, neću ostaviti i pustiti. Samo sam odložila, jer se trenutno grčevito drže za ljude, koje ja poštujem, sve sam im zapamtila, zato što su me gazili, dok mi je tata umirao. To ne da boli, ti si bre gad."

"Gledala je moje suze"

Osvrnula se i na ćerkine suze i bol, ali je istakla da je Lea branila kao kraljica.

"Ona je gledala moje suze. Desila se i jedna neprijatna situacija, na rođendanu mojih prijatelja. Ona je vidjela neke stvari i burno je reagovala. Rekla mu je: 'Ti si demon, šta si uradio mojoj majci'".

"Moja ćerka je kroz taj odnos mnogo propatila i branila me je. Stajala je kao lavica ispred mene. Duša me boli što sam je vodila po selima... ja koja živim u centru grada, žena iz bogate kuće. Danas se pitam gdje mi je bila pamet. I ženama kažem, muškarce cijenite po djelima, nemojte praviti lažne heroje."

(Blic.rs/MONDO)

"Ti si demon, šta si uradio mojoj majci": Ćerka Jovane Jeremić je gledala dok plače, brutalno prozvala bivšeg