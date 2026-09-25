Države članice EU dogovorile su uslove za oslobađanje 6,6 milijardi eura iz Evropskog mirovnog fonda za Ukrajinu, saopštila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.

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Države članice Evropske unije dogovorile su uslove za oslobađanje 6,6 milijardi eura iz Evropskog mirovnog fonda za Ukrajinu, saopštila je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas.

"Države članice EU dogovorile su uslove za oslobađanje 6,6 milijardi eura iz Evropskog mirovnog fonda za Ukrajinu", napisala je Kalas na društvenoj mreži "X".

Prema njenim riječima, 900 miliona eura namijenjeno je misiji EU za vojnu pomoć Ukrajini, dok će milijarda eura biti izdvojena za finansiranje novih zajedničkih nabavki, prenio je TASS.

Preostalih 4,7 milijardi eura predviđeno je za nadoknadu troškova državama koje učestvuju u pružanju pomoći, navela je Kalas.